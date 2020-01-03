Belarus devlet petrol şirketi Belneftehim, Rusya`nın Belarus`a petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.
Rusya`dan Belarus`a petrol sevkiyatı durdu
03.01.2020 13:29
Son güncelleme : 03.01.2020 13:29
AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Belarus'a petrol sevkiyatı durdurulurken, ülkedeki petrol rafinerilerinin işletim kapasiteleri de en düşük seviyeye çekildi.
Rus petrol sevkiyat şirketi Transneft'ten yapılan açıklamada ise Belarus'a yönelik petrol sevkiyatıyla ilgili bir kısıtlama olmadığı belirtilerek, "Petrolü, Rus petrol şirketlerinden gelen başvurulara göre sevk ediyoruz. 1 Ocak itibarıyla şirketlerden Belarus'a yönelik sevkiyatla ilgili talep gelmedi." ifadesine yer verildi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 ve 31 Aralık 2019'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde iki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz sevkiyatı konularını ele almıştı.
Lukaşenko, bir süre önce yaptığı açıklamada Belarus'un 2020'de Rusya'dan 20 milyar metreküp doğal gaz ve 25 milyon ton petrol ithal etmeyi planladığını kaydetmişti.
13:13114.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -1.853,38
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.910
13:135,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0214
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9788
En Düşük
5,9511
13:136,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
13:13297,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 4,64
|Açılış
|: 297,26
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,89
|40.840.441
|% 17,17
|
|ARENA
|9,31
|19.978.872
|% 12,44
|
|VKING
|2,38
|8.186.921
|% 10,70
|
|BALAT
|1,49
|123.946
|% 9,56
|
|UMPAS
|0,74
|59.715
|% 8,82
|
|QNBFB
|33,00
|648.222
|% -9,59
|
|TKURU
|6,49
|90.131
|% -8,98
|
|SUMAS
|8,94
|59.728
|% -8,87
|
|ERSU
|1,88
|8.612.972
|% -8,74
|
|QNBFL
|119,00
|131.534
|% -8,46
|
|THYAO
|14,34
|1.055.914.925
|% -3,37
|
|ASELS
|21,44
|586.132.875
|% -0,74
|
|PETKM
|3,81
|429.952.792
|% -2,56
|
|IPEKE
|8,85
|380.796.511
|% 1,37
|
|HALKB
|6,04
|349.421.738
|% -1,47
|
|ALBRK
|1,55
|262.263.018
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,46
|204.129.604
|% -2,67
|
|PETKM
|3,81
|429.952.792
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,66
|296.332.262
|% -2,92
|
|IHLGM
|1,14
|122.491.209
|% -5,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7910
|7,8300
|% -0,15
|
|Frank
|6,1130
|6,1498
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5885
|1,5965
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|18,85
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,64
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|2,53
|