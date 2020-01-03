GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya`dan Belarus`a petrol sevkiyatı durdu

03.01.2020 13:29

Son güncelleme : 03.01.2020 13:29
Belarus devlet petrol şirketi Belneftehim, Rusya`nın Belarus`a petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.



AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Belarus'a petrol sevkiyatı durdurulurken, ülkedeki petrol rafinerilerinin işletim kapasiteleri de en düşük seviyeye çekildi.

Rus petrol sevkiyat şirketi Transneft'ten yapılan açıklamada ise Belarus'a yönelik petrol sevkiyatıyla ilgili bir kısıtlama olmadığı belirtilerek, "Petrolü, Rus petrol şirketlerinden gelen başvurulara göre sevk ediyoruz. 1 Ocak itibarıyla şirketlerden Belarus'a yönelik sevkiyatla ilgili talep gelmedi." ifadesine yer verildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 ve 31 Aralık 2019'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde iki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz sevkiyatı konularını ele almıştı.

Lukaşenko, bir süre önce yaptığı açıklamada Belarus'un 2020'de Rusya'dan 20 milyar metreküp doğal gaz ve 25 milyon ton petrol ithal etmeyi planladığını kaydetmişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:13114.079
Değişim :  -1,60% |  -1.853,38
Açılış :  115.143  
Önceki Kapanış :  115.932  
En Yüksek
115.571 En Düşük
113.910
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 3,89 40.840.441 % 17,17  
ARENA 9,31 19.978.872 % 12,44  
VKING 2,38 8.186.921 % 10,70  
BALAT 1,49 123.946 % 9,56  
UMPAS 0,74 59.715 % 8,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7910 7,8300 % -0,15  
Frank 6,1130 6,1498 % 0,09  
Riyal 1,5885 1,5965 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.547 1.547 18,85  
Altın Gr. 297 297 4,64  
Cumhuriyet 1.973 2.003 34,00  
Tam 1.962 2.011 32,77  
Yarım 948 973 15,85  
Çeyrek 476 486 7,93  
Gümüş.Ons 18,14 18,18 0,15  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 68,78 68,78 2,53  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru