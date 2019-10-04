Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı daraldı
04.10.2019 11:17
Son güncelleme : 04.10.2019 11:17
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 10 trilyon 625,4 milyar ruble olan parasal taban, 27 Eylül haftası itibarıyla 10 trilyon 562,4 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para
ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:00103.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 395,25
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.432
En Düşük
102.824
11:005,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7121
En Düşük
5,6866
11:006,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
11:00276,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,26
|Açılış
|: 276,88
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47