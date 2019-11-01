Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı daraldı
01.11.2019 11:18
Son güncelleme : 01.11.2019 11:18
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 10 trilyon 685,9 milyar ruble olan parasal taban, 25 Ekim haftası itibarıyla 10 trilyon 567,0 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para
ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:0298.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 163,59
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:025,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0176
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:026,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4017
En Düşük
6,3646
11:02278,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,80
|Açılış
|: 278,73
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
278,79
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|ACSEL
|4,99
|8.444.457
|% 12,64
|
|BOSSA
|5,64
|11.129.180
|% 10,16
|
|MSGYO
|1,61
|19.078.398
|% 9,52
|
|MEPET
|1,96
|26.332.560
|% 7,10
|
|KRSAN
|6,90
|1.104
|% 6,81
|
|METRO
|2,64
|15.485.518
|% -8,97
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|ORMA
|3,00
|3
|% -5,36
|
|BOYP
|15,19
|638.335
|% -4,94
|
|THYAO
|11,69
|105.874.648
|% 0,43
|
|FENER
|16,62
|97.988.772
|% 4,53
|
|TTKOM
|5,88
|86.286.029
|% 1,20
|
|EREGL
|6,56
|82.619.475
|% 0,31
|
|GARAN
|9,24
|67.322.834
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,60
|33.739.932
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,52
|58.828.581
|% -0,40
|
|TTKOM
|5,88
|86.286.029
|% 1,20
|
|MEPET
|1,96
|26.332.560
|% 7,10
|
|KRDMD
|2,15
|27.307.787
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4096
|7,4467
|% 0,49
|
|Frank
|5,7876
|5,8224
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5233
|1,5310
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|0,04
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|-0,15
|
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