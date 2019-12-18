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S&P, İngiltere’nin görünümünü değiştirdi

18.12.2019 14:10

Son güncelleme : 18.12.2019 14:10
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, İngiltere’nin kredi notunu teyit ederken, kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada İngiltere’nin  AA/A-1  olan uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi  notlarının teyit edildiği belirtilirken, kredi notu görünümünün ise negatiften  durağana çevrildiği bildirildi.

Açıklamada İngiltere’de geçen hafta yapılan genel seçim sonucunda  iktidarda olan Muhafazakar Parti’nin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde  etmesinin ardından AB’den çıkış anlaşmasının parlamentodan geçmesinin  kolaylaştığı belirtildi.

S&P’nin açıklamasında kredi derecelendirme kuruluşunun İngiltere’nin  AB’den çıkışı sonrasında 2020 yılının aralık ayına kadar uygulanacak geçiş  sürecinin uzatılmasını talep edebileceği hatırlatıldı.

Kuzey İrlanda’da ulusalcıların ilk kez Birleşik Krallık'ı  destekleyenlerden daha fazla sandalye sayısına eriştiği, İskoçya’da ise İskoç  Ulusal Partisi'nin bölgesel İskoç parlamentosunda oyların yüzde 45’ini aldığı  vurgulanırken İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından İskoçya’dan yeniden  ayrılık seslerinin yükseleceğine dikkat çekildi.

S&P açıklamasında İngiltere’nin bu yılın sonunda yüzde 1,3, 2020'de  1,0, 2021'de 1,7, 2022'de ise yüzde 1,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin  beklendiği belirtildi.




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