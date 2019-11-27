ABD Merkez Bankası iskonto faizi toplantısında, sadece 2 banka faizinin indirilmesi yönünde oy verdi.
Sadece iki banka `faiz insin` dedi
27.11.2019 07:27
Son güncelleme : 27.11.2019 07:28
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son iskonto faizi toplantısının dün açıklanan tutanaklarına göre, 12 bölgesel Fed'den sadece 2'sinin temsilcileri iskonto faizinin düşürülmesi yönünde oy verdi.
Fed, 29-30 Ekim'de yapılan bu toplantıda iskonto faizinin yüzde 2,25-2,50 seviyesinde kalmasını kararlaştırmıştı. Aynı günlerde yapılan FOMC toplantısında gösterge gecelik faiz oranı ise 25 baz indirilerek yüzde 1,50-1,75 olarak belirlenmişti.
İskonto faizi toplantısının tutanaklarına göre, sadece Minneapolis Fed ve San Francisco Fed temsilcileri ekonomik görünüme yönelik risklere
ve cansız enflasyon baskılarına işaret ederek faiz indirimi istediler.
Diğer 10 bölgesel Fed'in temsilcileri ise cari ekonomik şartların genel olarak olumlu olduğunu belirterek ve görünüme yönelik riskler konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini savunarak iskonto faizinin değiştirilmemesi yönünde oy kullandılar.
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