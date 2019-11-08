GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Sakarya`dan 148 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat

08.11.2019 11:30

Son güncelleme : 08.11.2019 11:30
Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmaların bulunduğu Sakarya, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 4 milyar 226 milyon 327 bin dolarlık ihracat payıyla ülke ekonomisine güç katmayı sürdürdü.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in  ardından ihracatta 7. sırada yer alan Sakarya, ekim ayı ihracatını bir önceki aya  göre yüzde 26 artırarak 493 milyon 505 bin dolara çıkardı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller,  makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamullerinin yanı  sıra diğer sektörlerde yurt dışına satış yaparak Türkiye'nin toplam ihracatına  yüzde 3 katkı sağladı. 

Yılın 10 ayında toplam 148 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan  kent, ülke ekonomisine 4 milyar 226 milyon 327 bin dolar döviz kazandırdı.

EN FAZLA İHRACAT "OTOMOTİV"DE

Kentin ihracatında başı çeken otomotiv sektörü, yüzde 91,2 ile zirvede  yer aldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv  ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 858 milyon 287 bin  dolarlık ihracata imza attı.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 61 milyon 74 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 49 milyon 692 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 41 milyon 319 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 37  milyon 561 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat  artışı yüzde 118,49 oranı ile  "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 92,43 oranı ile  "mücevher" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Bu yıl ocak-ekim döneminde en çok ihracat 463 milyon 555 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 408 milyon 731 bin dolarlık ihracat payıyla Fransa olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri sırayla  318 milyon 886 bin dolarla Almanya, 316 milyon 963 bin dolarla İspanya ve 280 milyon 622 bin dolarla İsrail izledi.

Bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke, yüzde 94,22 artışla İsrail olarak kayıtlara geçti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:15103.477
Değişim :  -0,07% |  -67,28
Açılış :  103.446  
Önceki Kapanış :  103.544  
En Yüksek
103.837 En Düşük
103.368
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 5,50 1.077.104 % 14,11  
ICBCT 4,92 178.573.588 % 10,31  
FRIGO 9,32 104.030 % 9,78  
IZMDC 3,96 10.848.066 % 6,17  
BURCE 4,33 3.543.589 % 5,87  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3571 7,3940 % 0,20  
Frank 5,7598 5,7944 % 0,09  
Riyal 1,5305 1,5381 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 2,71  
Altın Gr. 272 272 1,04  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,05 17,07 -0,05  
Gümüş Gr. 3,16 3,16 -0,00  
B. Petrol 61,73 61,73 -0,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru