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Sakarya`dan 4,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

19.12.2019 12:07

Son güncelleme : 19.12.2019 12:08
Türkiye`nin otomotiv ihracatının yüzde 19`unun yapıldığı Sakarya`dan ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen toplam 221 bin 401 araçlık dış satımdan, ülke ekonomisine 4 milyar 288 milyon 504 bin dolarlık katkı sağlandı.



AA

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla başta otomotiv  olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme  sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle birçok sektörün katkısıyla 153 ülke ve  12 serbest bölgeye toplam 4 milyar 695 milyon 479 bin dolarlık ihracat  gerçekleştiren Sakarya, 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Sakarya'da ocak-kasım  döneminde 230 bin 14 otomobil, 156 kamyonet, 657 midibüs, 690 otobüs ve 20 bin  889 traktör olmak üzere 252 bin 406 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt  üretiminin yüzde 18,8'inin yapıldığı kentte, günde 765 araç banttan indirilerek,  670'i yurt dışına satıldı.

Yılın 11 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların  yüzde 87,7'sine denk gelen 221 bin 401'i ihraç edilerek, ülkeye 4 milyar 288  milyon 504 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Sakarya'da üretilip yurt dışına  gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19 olarak  gerçekleşti. 

Geçen yılın aynı döneminde kentten 230 bin 65 araç ihraç edilmişti.

TOYOTA İHRACATTAKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu yıl global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez  daha zirvede yer almayı başaran Toyota, hibrit otomobil satışlarındaki  liderliğini de sürdürüyor. 

Toyota, 11 ayda 230 bin 14 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 20 bin  889 ile ikinci, Otokar 1503 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota  C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin  yaklaşık yüzde 89,5'ine denk gelen 206 bin 33 aracı yurt dışına sattı.

OTOKAR VE TÜRKTRAKTÖR'ÜN İHRACATI ARTTI

Otokar, yılın 11 ayında 156 kamyonet, 657 midibüs ve 690 otobüs olmak  üzere toplam 1503 araç üretimi gerçekleştirdi.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 artırmayı başaran  Otokar, geçen yılın aynı döneminde 696 araç ihraç ederken, bu yıl 1071 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-kasım döneminde ürettiği 20 bin 889 traktörün yüzde 73,2'sine denk gelen 14 bin 297'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.




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