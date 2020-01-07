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Sakarya`dan 5 milyar 177 milyon dolarlık ihracat

07.01.2020 11:38

Son güncelleme : 07.01.2020 11:38
Türkiye`nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, 2019`da 156 ülkeye 5 milyar 177 milyon 175 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini korudu.

Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisiyle ekonomiye güç katan Sakarya, geçen yıl 156 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yaptı. Kentin 2019'da ihracatı 5 milyar 177 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesislerinin bulunduğu  Sakarya'da otomotiv sektörünce geçen yıl yapılan ihracat 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar oldu. İhracatta otomotiv sektörünün payı, yüzde 91,4 olarak kayıtlara  geçti.

Kentin ihracatında otomotiv sektörünü 74 milyon 258 bin dolarla "demir  ve demir dışı metaller", 56 milyon 349 bin dolarla "makine ve aksamları", 49 milyon 230 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 48 milyon 880 bin dolarla  "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Bu sektörler arasında 2018'e göre en çok ihracat artışı yüzde 30,83  ile "makine ve aksamları", bu sektörler dışında ise en fazla ihracat artışı yüzde 107 ile "yaş meyve ve sebze" ve yüzde 85,90 ile "hububat, bakliyat, yağlı  tohumlar ve mamulleri" sektörlerinde yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 535 milyon 454 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 521 milyon 443 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri 398 milyon 157 bin dolarla Almanya, 374 milyon 546 bin dolarla İspanya ve 360 milyon 134 bin dolarla İsrail izledi.  En fazla ihracat artışı, yüzde 118,25 ile İsrail'e oldu.




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