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Samsung karındaki düşüş beklentilerin altında kalabilir

08.01.2020 09:46

Son güncelleme : 08.01.2020 09:48
Hafıza çipi piyasasında 2018 yılından bu yana yaşanan düşüşlerin etkisi ile karı bir azalış trendine giren Samsung Electronics, 2019 yılı faaliyet karının analistlerin tahmin ettiğinden de az gerilemesinin muhtemel olduğunu bildirdi.



2019 yılında faaliyet karının yüzde 34 düşerek 7,1 trilyon won seviyesine gerilediğini tahmin eden Samsung, analistlerin 2018'de 10,8 trilyon won olan karın 2019'da yüzde 53'e varan oranda gerilemesinin beklendiğini hatırlattı.

Samsung, 2019'da cirosunun büyük olasılıkla yüzde 0,5 düşüşle 59 trilyon won olduğunu da bildirdi.




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