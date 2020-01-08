Samsung karındaki düşüş beklentilerin altında kalabilir















2019 yılında faaliyet karının yüzde 34 düşerek 7,1 trilyon won seviyesine gerilediğini tahmin eden Samsung, analistlerin 2018'de 10,8 trilyon won olan karın 2019'da yüzde 53'e varan oranda gerilemesinin beklendiğini hatırlattı.Samsung, 2019'da cirosunun büyük olasılıkla yüzde 0,5 düşüşle 59 trilyon won olduğunu da bildirdi.