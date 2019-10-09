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`Sanayi kenti` ihracatta doludizgin

09.10.2019 11:45

Son güncelleme : 09.10.2019 11:45
Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli`den ocak-eylül döneminde 11,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.



AA

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişiminde önemli lojistik avantajlar sağlıyor.

Elleçleme hacmi açısından ülkenin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 182 milyar  dolarlık ihracat hedefine güçlü katkı veren iller arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği  bilgiye göre, kentin geçen yılın 9 ayında 10 milyar 338 milyon 378 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9'luk artışla 11 milyar 262 milyon 316  bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, bu dönemde 180 ülke ve bölgeye satış yaparken, ülke ihracatının yüzde 9,2'sini tek başına gerçekleştirdi.

İHRACATIN DİNAMOSU OTOMOTİV VE KİMYA

Kent ihracatının yüzde 75'ine denk gelen 8 milyar 499 milyon 642 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim  tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 5 milyar 59 milyon 744 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton  ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5  milyon ton siyah ürün işlenen Fuel-oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ  ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci  sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde  35'lik artışla 3 milyar 439 milyon 898 bin dolara yükseldi.

Demir ve demirdışı metaller sektörü 579 milyon 121 bin dolarla üçüncü  sırada yer alırken, bunu 571 milyon 893 bin dolarla çelik, 421 milyon 840 bin dolarla elektrik-elektronik, 362 milyon 783 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi  izledi.

LİDER İHRAÇ PAZARI BİRLEŞİK KRALLIK

Ocak-eylül döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 1 milyar 21 milyon 694 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 120 artış gösterdiği Hollanda 947 milyon 247 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde  en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 6 artarak 893 milyon 513 bin dolara çıktı.

İspanya 825 milyon 428 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bu  ülkeyi 734 milyon 452 bin dolarla Slovenya, 625 milyon 659 bin dolarla İtalya  takip etti.




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