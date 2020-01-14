Sanayi üretimi, Kasım 2019`da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.
Sanayi üretimi açıklandı
14.01.2020 10:03
Son güncelleme : 14.01.2020 10:14
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.
09:55120.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 143,62
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.393
En Düşük
120.393
09:555,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8866
En Düşük
5,8604
09:556,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
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6,5593
En Düşük
6,5283
09:55291,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,87
|Açılış
|: 291,22
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
292,39
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|DGATE
|8,59
|37.471.479
|% 0,00
|
|HATEK
|6,81
|1.945.338
|% 0,00
|
|PNSUT
|13,26
|39.552.144
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|423.525.129
|% 0,00
|
|DGATE
|8,59
|37.471.479
|% 0,00
|
|HATEK
|6,81
|1.945.338
|% 0,00
|
|PNSUT
|13,26
|39.552.144
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|423.525.129
|% 0,00
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 0,00
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 0,00
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 0,00
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,26
|
|Frank
|6,0326
|6,0689
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.540
|-8,79
|
|Altın Gr.
|291
|291
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|0,07
|