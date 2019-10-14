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Sanayi üretimi verileri açıklandı

14.10.2019 10:01

Son güncelleme : 14.10.2019 10:25
Sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6, temmuz ayına kıyasla yüzde 2,8 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim  endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış  sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azaldı.

Arındırılmamış  sanayi üretim endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 1,8 düşüş gösterdi. Bu dönemde 99,3 olarak hesaplanan endeks, geçen  yıl ağustosta 101,1 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş  ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6, elektrik, gaz,  buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4, imalat  sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya  göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken, elektrik, gaz,  buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.




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