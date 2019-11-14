GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Sanayi üretimindeki artış milli gelirde büyümeye işaret ediyor

14.11.2019 13:43

Son güncelleme : 14.11.2019 13:43
Son bir yıldır yaşanan düşüşün ardından eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artan sanayi üretimi endeksi, ekonomik büyümeye ilişkin olumlu sinyaller verdi.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yılın ağustos ayından itibaren daralan sanayi üretimi, eylül ayında 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

Böylece endeks, 12 ay sonra ilk kez artış gösterirken, sanayi üretiminde dip seviyelerden dönüşün ve ekonomide yeniden büyüme dönemlerine girilmesinin belirtileri de görülmeye başlandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde negatif bölgede olan gruplar olsa da üretimin geneline yayılan artışlar yaşandı. Özellikle yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere tekstil, giyim, deri, gıda ürünleri imalatı sektörlerindeki artış dikkati çekti.

Ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi açısından önem taşıyan kimya üretiminde yıllık bazda yaşanan yüzde 3'lük artış sanayi üretimindeki genel artışta etkili oldu.

Otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik son dönemde alınan tedbirler  ve verilen desteklerin etkisiyle endekslerde görülen toparlanma belirtileri de söz konusu sektörler için gelecekte daha iyimser bir tablonun ortaya  çıkabileceğine işaret ediyor.

"MİLLİ GELİR ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SINIRLI OLARAK TOPARLANDI"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK), idari kayıtlara dayanılarak hazırlanan yeni sanayi üretimi endeksinin milli gelir serisiyle daha uyumlu olduğunu söyledi.

Sanayi üretim endeksinin ikinci çeyrekte yüzde 3,4 daralırken, katma değer azalışının yüzde 2,7 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bürümcekçi, arındırılmamış sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 arttığını ifade etti.

Bürümcekçi, böylece 4 çeyrek aranın ardından üretim artışı kaydedildiğine dikkati çekerek, "Ekim için öncü göstergeler yıllık bazda artış döneminin devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretimi ve katma değer arasında  önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle üretimin bu seyri GSYH'nin üçüncü çeyrekte yüzde 0-0,5 aralığında artış gösterebileceğine işaret ediyor. Üçüncü çeyrekte sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi ki milli gelir de pozitif bölgeye geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin de bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttığını vurgulayan Bürümcekçi, çeyrekler bazında bakıldığında ilk çeyrekte yüzde 1,8, ikinci çeyrekte yüzde 0,7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 artış yaşandığını kaydetti.

Bürümcekçi, öncü göstergeler dikkate alındığında milli gelirin üçüncü çeyrekte sınırlı olarak toparlandığını belirterek, "Büyüme eğiliminin ne ölçüde  güçlenebileceğini finansal koşullardaki gevşemenin kalıcılığı, bankacılık kredi hacmindeki yükselişin ne kadar korunabileceği ve dış talep koşulları belirleyecek." diye konuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:28104.083
Değişim :  -0,71% |  -745,12
Açılış :  104.307  
Önceki Kapanış :  104.828  
En Yüksek
105.165 En Düşük
103.563
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 38,56 15.929.397 % 14,97  
KLGYO 2,57 61.286.700 % 14,73  
PINSU 2,26 19.986.996 % 10,78  
RYGYO 2,29 5.978.230 % 10,63  
SAYAS 1,60 4.630.859 % 9,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3926 7,4297 % 0,52  
Frank 5,8090 5,8440 % 0,52  
Riyal 1,5330 1,5407 % 0,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 3,55  
Altın Gr. 272 272 2,23  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.798 1.843 9,56  
Yarım 869 892 4,62  
Çeyrek 436 446 2,31  
Gümüş.Ons 17,04 17,08 0,12  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,04  
B. Petrol 62,89 62,89 0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru