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Savunma ve güvenlik ödeneği 120 milyar liraya dayandı

12.10.2019 13:50

Son güncelleme : 12.10.2019 13:50
Merkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 119,2 milyar liralık ödenek tahsis edildi.



AA

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 102,9 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 119,2 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlığı, 38,9 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet ve ihtiyaçları için 22,9 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 1,1 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma  Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 100,8 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 34,8 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 29,9 ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ödenek artışında yüzde 17,2 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 15,9 ile Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 15,7 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 14,8 ile SSB izledi.




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