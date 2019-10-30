Sberbank, Gazprombank ile anlaştı















Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Gazprom, Rostec, Megafon ve USM Holdings tarafından 2018 yılında kurulan ve Mail.Ru'nun bir kısım hissesini elinde tutan MF Technologies'e ortak olmak için Gazprombank ile bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı.



Sberbank ile Gazprombank arasında nihai anlaşmanın bu yıl içinde imzalanması planlanıyor.