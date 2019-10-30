Rusya`da Sberbank, MF Technologies`e ortak olmak için Gazprombank ile anlaştı.
Sberbank, Gazprombank ile anlaştı
30.10.2019 07:11
Son güncelleme : 30.10.2019 07:11
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Gazprom, Rostec, Megafon ve USM Holdings tarafından 2018 yılında kurulan ve Mail.Ru'nun bir kısım hissesini elinde tutan MF Technologies'e ortak olmak için Gazprombank ile bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı.
Sberbank ile Gazprombank arasında nihai anlaşmanın bu yıl içinde imzalanması planlanıyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|10,28
|22.788.064
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,84
|1.838.351
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,83
|1.903.332
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,08
|2.328.901
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|VESTL
|10,28
|22.788.064
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,84
|1.838.351
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,83
|1.903.332
|% 0,00
|
|ITTFH
|4,10
|12.782.591
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,35
|24.756.334
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3581
|7,3950
|% 0,11
|
|Frank
|5,7495
|5,7842
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5254
|1,5331
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|0,95
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,00
|
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,54
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