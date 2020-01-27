Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde %2,2, inşaat sektöründe ise %14,6 arttı.
Sektörel güven endeksleri açıklandı
27.01.2020 10:00
Son güncelleme : 27.01.2020 10:55
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 93,2 iken, Ocak ayında %2,2 oranında artarak 95,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %1,1 artarak 101,6 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi %2,6 artışla 92,2 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise %3 artarak 91,9 oldu.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 105 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında %2,2 oranında artarak 105 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi %1,7 artarak 111,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %3,8 artarak 105,7 değerini, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise %1,3 artarak 98,1 değerini aldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 78,9 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 68,9 iken, Ocak ayında %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %4,6 artarak 93,3 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %33 artışla 64,6 değerini aldı.
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|GRNYO
|1,51
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|% 14,39
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|KFEIN
|16,50
|46.396.650
|% 12,63
|
|DYOBY
|6,84
|9.060.902
|% 11,58
|
|GYHOL
|26,00
|661.024
|% 11,11
|
|DGKLB
|2,30
|67.328.874
|% 10,05
|
|QNBFL
|124,90
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|% -14,98
|
|BURVA
|18,08
|52.360
|% -14,96
|
|ERSU
|3,53
|1.311.675
|% -14,53
|
|RYGYO
|9,00
|1.050.345
|% -10,36
|
|EMNIS
|1,59
|6.163
|% -9,66
|
|THYAO
|14,21
|272.660.944
|% -2,27
|
|PETKM
|4,07
|130.910.963
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,70
|99.926.706
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,62
|93.164.798
|% 6,58
|
|TKNSA
|10,92
|77.005.240
|% 8,01
|
|CEMAS
|1,62
|93.164.798
|% 6,58
|
|TSKB
|1,32
|54.553.634
|% 1,54
|
|GUSGR
|2,70
|99.926.706
|% -1,82
|
|PETKM
|4,07
|130.910.963
|% 0,00
|
|ADESE
|2,40
|74.602.829
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7390
|7,7778
|% -0,11
|
|Frank
|6,0945
|6,1312
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5788
|1,5868
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|6,53
|
|Altın Gr.
|301
|302
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|
|Yarım
|955
|980
|8,52
|
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,01
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|B. Petrol
|58,58
|58,58
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