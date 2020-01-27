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Sektörel güven endeksleri açıklandı

27.01.2020 10:00

Son güncelleme : 27.01.2020 10:55
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde %2,2, inşaat sektöründe ise %14,6 arttı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 93,2 iken, Ocak ayında %2,2 oranında artarak 95,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %1,1 artarak 101,6 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi %2,6 artışla 92,2 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise %3 artarak 91,9 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 105 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında %2,2 oranında artarak 105 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi %1,7 artarak 111,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %3,8 artarak 105,7 değerini, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise %1,3 artarak 98,1 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 78,9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 68,9 iken, Ocak ayında %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %4,6 artarak 93,3 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %33 artışla 64,6 değerini aldı.








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