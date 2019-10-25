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Sektörel güven endeksleri arttı

25.10.2019 10:36

Son güncelleme : 25.10.2019 10:36
Hizmet sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 89,3 iken bu ay yüzde 1,6 artarak 90,7 oldu.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan  talep endeksleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 azalarak 86,8 ve 85,3 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 4,9 artarak  100,1'e yükseldi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde yüzde 4,8 artarak 102,3 değerine çıktı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,9, yüzde 2 ve yüzde 7,7 artarak 93,3, 108 ve 105,6 değerlerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 60,1 iken bu ay yüzde 8,3 yükselerek 65,1'e çıktı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1  ve yüzde 7,9 artarak 48,4 ve 81,8 değerlerine yükseldi.




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