GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Simit Sarayı`ndan `borç` iddialarına yalanlama

18.12.2019 14:18

Son güncelleme : 18.12.2019 14:18
Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Simit Sarayı`na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olduğunu ve bu ilginin devam ettiğini belirterek, "Simit Sarayı`nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur. Bütün bankalara gayri nakit borcumuz, bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kullandığımız kredilerin yüzde 80`ini de özel bankalar aracılığıyla sağlanmıştır" dedi.



AA

Kavukcu, son günlerde medyada yer alan "500 milyon dolarlık borç”  batağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Simit Sarayı'nın 2002 yılında kurulduğunu dile getiren Kavukcu, 2010  yılında Hollanda’da ilk yabancı şubenin açılmasını takiben Simit Sarayı'nın bugün  itibarıyla 25 ülkedeki tüketicilerle ürünlerini buluşturduğunu ve 11 bin 250  kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.

Simit Sarayı'nın 2005 yılında TUBİTAK onaylı dünyanın ilk simit  fabrikasını kurduğunu aktaran Kavukcu, "2015 yılında ise 300 milyon adet yıllık  üretim kapasiteli dünyanın en büyük simit fabrikasının yatırım harcamasını  tamamlamıştır" dedi.

"SİMİT SARAYI YALNIZCA SON ÜÇ YILDA 163 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI"

Simit Sarayı'nın ayrıca son üç yılda toplam 162 milyon 953 bin 789  dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kavukcu, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana simit ve diğer ürünlerimizi Türkiye'deki  fabrikamızda üreterek doğrudan ürün ve hizmet ihracatına katkı sağlayarak,  ürünlerimizin doğrudan tüketiciye ulaştığı  bir üretim ekosistemi geliştirdik.  Birçok bağımsız denetleme kurumu tarafından denetlenen ve finansal yapısında  başta ihracata dayalı bir büyüme grafiği çizen Simit Sarayı, yalnızca son üç yıla  bakıldığında TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer  almıştır."

"500 MİLYON DOLARLIK BORCU İDDİA EDENLERİ İSPATA DAVET EDİYORUZ"

Abdullah Kavukcu, Simit Sarayı'nın 500 milyon dolarlık borcu olduğu  iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam  etti:

"Geçtiğimiz günlerde bir köşe yazarının tamamen asılsız ve dayanaksız  rakamlarla basında yer alan yazısından yola çıkılarak yapılan 500 milyon dolarlık  borç yorumlarını üzülerek takip etmekteyiz. Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi  500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara gayri nakit borcumuz, bu bahsi  geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kullandığımız kredilerin yüzde 80'ini de  özel bankalar aracılığıyla sağlanmıştır. Bankalarda kayıtlar mevcuttur. Oluşan  finansal borçlar yatırım politikasının yansımasıdır. Bugün global ölçekteki bütün  şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 500  milyon dolarlık borcu iddia edenleri ispata davet ediyoruz. İddia eden iddiasını  ispatla yükümlüdür."

"YERLİ VE YABANCI BİRÇOK FONLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Günlerdir medyaya yansıyan haberlerin aksine markanın büyüme  potansiyeline olan inancın ve birkaç yıl içinde değerini katlayarak yerli bir  marka olması hedeflenerek yapılan görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Kavukcu,  "Simit Sarayı'nın büyüme hedefli  birçok ulusal ve uluslararası fonla olan  görüşmeleri devam etmektedir. Simit Sarayı'na daha önce de birçok fonun ve  sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olmuştur ve hala bu ilgi devam  etmektedir. Herhangi sonuçlanmış bir anlaşma henüz yoktur." şeklinde konuştu.

Hızlı büyüme potansiyeline sahip ve bu büyümeyi Türkiye markası  oluşturma odaklı yapan her şirket gibi, öz kaynaklarıyla büyüyen ve bu büyümeyi  bahsedilen rakamın çok daha altında kredi kullanarak gerçekleştirdiklerini dile  getiren Kavukcu, "Şirket, değeri toplam 600 milyon dolar üzerinden 2017 yılında  Al Hokair grubuna yüzde 10'luk hisse satmış ve bu satıştan elde edilen kaynak  şirket sermayesine eklenmiştir. Daha öncesinde birçok fondan teklif alarak  optimum büyüme hedefiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, Yönetim  Kurulu Başkanı ve şirket hissedarları, markanın çoğunluk hissesinin yerli  kalmasına özen göstermiş olup, kararlarını bu doğrultuda şekillendirmişlerdir."  ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışına açılan ve gerekli kriterleri  yerine getiren şirketlere verilen Turquality desteği konusundaki yorumların da  bilgisizce ve mesnetsizce yapıldığının altını çizen Kavukcu, " 'Yüzde 50 kira  desteği' iddiasını ortaya atanların, destekle ilgili  bilgi kirliliği oluşturduğu  ortadadır. Zira bu desteği alan her şirkete uygulanan resmi bir kota vardır ve  Simit Sarayı bugüne kadar 25 ülkeye  açılımı sürecinde toplam 23 milyon 200 Türk  lirası Turquality desteği almıştır." dedi.

Kavukcu, Simit Sarayı'nın Türkiye'nin yurt dışında tanıtılmasına  ilişkin katkılarına da değindi.

Simitin, UNESCO nezdinde Kültürel Miras Listesine ekletme taleplerinin  bakanlık tarafından onaylandığını ve şu an UNESCO tarafından değerlendirildiğini  aktaran Kavukcu, "Simit Sarayı, Londra’da açtığı şubelerle Simit kelimesinin  Oxford Sözlüğü’ne kadar girmesine katkıda bulunmuştur. Bunun dışında 2017 yılında  Kültür ve Turizm Bakanlığımızla başlattığımız ve  hala devam etmekte olan SİMİT'i  Unesco nezdinde Kültürel Miras Listesine ekletme talebimiz, bakanlık tarafından  onaylanıp, şu an Unesco tarafından değerlendirilmektedir." diye konuştu.

"ASILSIZ İDDİALAR HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK"

Kavukcu, medyada yer alan asılsız iddialara karşı hukuki olarak  harekete geçileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Simit Sarayı bu kara kampanyaya pabuç bırakmayacak, aksine dünya  ölçeğinde büyük bir pazar oluşturan şirketimize sermaye katkısıyla, Türkiye’nin  ihracata dayalı kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir.  Dünyanın 25 ülkesinde Simit Sarayı mağazaları bulundurarak bayrağımızı gururla  taşıyor olmamızı görmezden gelip, markanın tamamen asılsız ithamlarla 500 milyon  dolarlık borcu olduğu yorumlarını yapanlar hakkında gerekli hukuki işlemler  başlatılacaktır. Bunlara ek olarak kesinlikle yalan ve itibar suikastı olan her  haber için açacağımız davanın, 11 bin 250 çalışan ve yüzlerce iş ortağı ve  paydaşlarımız için de ayrı bir önem taşıdığını da belirtmek istiyoruz."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:03110.719
Değişim :  -0,32% |  -354,74
Açılış :  110.563  
Önceki Kapanış :  111.074  
En Yüksek
110.848 En Düşük
110.106
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 69,15 4.084.406 % 14,96  
IEYHO 0,62 224.240.335 % 12,73  
MTRYO 5,91 7.608.579 % 12,36  
BURVA 7,93 8.362.271 % 11,22  
HALKS 2,00 273.716 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7105 7,7492 % 0,10  
Frank 6,0024 6,0385 % 0,40  
Riyal 1,5699 1,5777 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 3,11  
Altın Gr. 281 281 1,43  
Cumhuriyet 1.858 1.887 10,00  
Tam 1.851 1.897 10,11  
Yarım 895 918 4,89  
Çeyrek 449 459 2,44  
Gümüş.Ons 17,05 17,09 0,06  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 0,02  
B. Petrol 65,78 65,78 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru