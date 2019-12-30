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Simit Sarayı`ndan ortaklık açıklaması

30.12.2019 16:02

Son güncelleme : 30.12.2019 16:03
Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı`na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu`na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.



AA

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu yazılı açıklamasında, günümüzde şirket büyütmek için girişim  sermayesi ortaklıklarının en önemli yollardan biri olduğunu ve Simit Sarayı'nın  ön koşulunun her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olduğunu  dile getirdi.

"ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kavukcu, Simit Sarayı'nın Türkiye dahil dünyanın 25 ülkesinde  yatırımlarına devam ettiğini ifade ederek, "Simit Sarayı 2020 yılında da her yıl  olduğu gibi büyümeye, üretmeye devam edecek ve sağladığı istihdamla yüzlerce iş  ortağıyla birlikte ülke ekonomisi için katma değer yaratmayı sürdürecektir. 2020  yılında da önceki yıllarda olduğu gibi büyümesini, sağladığı istihdamı ve  yüzlerce iş ortağıyla birlikte katma değer sağlamayı sürdürecektir. Sadece  anlaşması yapılmış olan 150 mağaza kısa sürede faaliyete başlayacak ve yeni  anlaşmalar eklenecektir. Simit Sarayı sadece son üç yılda 163 milyon dolar  ihracat gerçekleştirmiş ve TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer  almıştır." bilgilerini paylaştı.

"TÜM DÜNYA MARKALARININ ŞİRKETLERİNİ BÜYÜTMEK İÇİN YAPTIĞI GİRİŞİM SERMAYESİ ORTAKLIKLARI NORMALDİR"

Simit Sarayı’nın 2018 yılı bağımsız denetçi raporuna göre oluşturduğu  cironun 1,1 milyar TL olarak belirlendiğini aktaran Kavukcu, şunları kaydetti:

"Bu ölçekteki bir marka, öz kaynaklarıyla büyümesinin yanı sıra,  oluşturduğu katma değer ve kredibilite göz önünde bulundurulduğunda, büyüme  potansiyelini değerlendirmek üzere banka finansman desteği almıştır. Ancak bu  rakam, basında çıkan haberlerin çok daha altında, bu ölçekteki bir şirket için  makul seviyelerde olmuştur.

Simit Sarayı bugüne kadar yasal kriterlerin izin verdiği, ülkemiz için  marka değeri oluşturan şirketlere verilen Turquality kapsamında, 25 ülkeye  yaptığımız yatırımlar için, son 6 yılda toplam 23 milyon 237 bin 608 TL’lik  destek almıştır. Bugüne kadar birçok yabancı devlet fonu başta olmak üzere  yerli/yabancı fondan teklif alan Simit Sarayı’nın ön koşulu markanın yerli  kalması olmuştur. Bu kapsamda Simit Sarayı tarafından, Ziraat Girişim Sermayesi  Yatırım Ortaklığı’na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile  ilgili olarak Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulmuştur. Ancak gelinen aşamada  bir ortaklık söz konusu olmamıştır. Günümüzde, tüm dünya markalarının  şirketlerini büyütmek için yaptığı girişim sermayesi ortaklıkları oldukça  normaldir."

"DAHA ÖNCE DE İFADE ETTİĞİM GİBİ, ŞİRKETİMİZİN 500 MİLYON DOLAR BORCU YOKTUR"

Kavukcu, şunları kaydetti:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, şirketimizin 500 milyon dolar borcu  yoktur. Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın  üçte biri bile değildir. Kaldı ki; bugün global ölçekteki bütün şirketlerin  yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Simit Sarayı, şu  anda imzalı franchise adayları ile birlikte 5 yıl içerisinde bin mağazaya  ulaşacaktır.

Simit Sarayı Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma stratejisinin önemli  bir parçası olmaya devam edecektir.  2019’un son günlerinde yaşadığımız bu  süreçte bize destek olan binlerce çalışanımıza, iş ortaklarımıza ve  tedarikçilerimize teşekkür eder 2020 yılının ülkemiz ve tüm dünya için barış,  sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz."




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