Societe Generale 2020`de ortalama brent petrol fiyatının 56,25 dolar/varil olmasını bekliyor.
SocGen 2020 petrol fiyat tahminini açıkladı
21.11.2019 09:39
Son güncelleme : 21.11.2019 09:39
Societe Generale, 2020'de ortalama brent petrol fiyatının 56,25 dolar/varil olmasını bekliyor.
Banka, OPEC'in 5-6 Aralık'ta yapacağı toplantıda kısıntıyı derinleştirmesinin büyük olasılık olduğunu belirtti.
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 106.785
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0
En Düşük
0
18:055,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,7100
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|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7086
En Düşük
5,6958
18:056,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3295
En Düşük
6,2991
18:05269,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 269,76
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
269,51
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|9,41
|34.834.960
|% 0,00
|
|LIDFA
|2,94
|2.517.846
|% 0,00
|
|MSGYO
|1,60
|13.836.492
|% 0,00
|
|HUBVC
|10,75
|36.965.179
|% 0,00
|
|TUCLK
|3,10
|7.748.209
|% 0,00
|
|CEOEM
|9,41
|34.834.960
|% 0,00
|
|HUBVC
|10,75
|36.965.179
|% 0,00
|
|KFEIN
|9,16
|37.978.330
|% 0,00
|
|FORMT
|5,38
|241.433
|% 0,00
|
|DERAS
|2,46
|32.107.365
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3511
|7,3880
|% 0,16
|
|Frank
|5,7334
|5,7680
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-2,81
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|-0,20
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