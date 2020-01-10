SPK milyonlarca liralık ceza yağdırdı!

SPK haftalık bültenine göre, kurul Aksa Akrilik Kimya Sanayii'nin 138 milyon 750 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret'in 11 milyon lira, Türk Telekom'un 1 milyar lira, VakıfBank'ın 5 milyar dolar
tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
MİLYON TL'LİK CEZALAR KESİLDİ
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 1 kişiye 38 bin 308 lira Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 51 bin 956,66 lira, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 642 bin 700,82 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
Kurul, payları Borsa İstanbul
AŞ Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıkların sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2020 yılı için dahil oldukları grupları da belirledi.