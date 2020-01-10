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SPK milyonlarca liralık ceza yağdırdı!

10.01.2020 10:20

Son güncelleme : 10.01.2020 10:39
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hissesinde fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle bazı şirket ve kişilere ceza kesti. Kurul, Çemaş Döküm Sanayii AŞ (CEMAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Emre Aydın adlı kişiye 10 milyon 587 bin 904,62 lira başta olmak üzere 7 kişiye ve 2 tüzel kişiye toplam 13 milyon 605 bin 732,8 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



AA

SPK haftalık bültenine göre, kurul Aksa Akrilik Kimya Sanayii'nin 138  milyon 750 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Suvla  Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret'in 11 milyon lira, Türk Telekom'un 1 milyar  lira, VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu   onayladı.

MİLYON TL'LİK CEZALAR KESİLDİ

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında gerçekleştirilen işlemler  sonucunda 1 kişiye 38 bin 308 lira Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret  pay  piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme  sonucunda 1 kişiye 51 bin 956,66 lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  pay  piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme  sonucunda 2 kişiye toplam 642 bin 700,82 lira idari para cezası uygulanmasını  kararlaştıran SPK, 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için  gerekli  hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kurul,  payları Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem  gören halka açık ortaklıkların  sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve  fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2020 yılı için  dahil oldukları grupları da belirledi.
 
 
 





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