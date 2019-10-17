Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson`ın, Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından yükselişe geçen Sterlin, Birleşik Krallık parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddedeceği korkusuyla düşüşe geçti.
Sterlin `Brexit` endişesiyle düşüşe geçti
17.10.2019 16:59
Son güncelleme : 17.10.2019 17:10
DHA
Sterlin dolar
karşısında yüzde 0.33 değer kaybederek 1. 278622 dolara gerilerken, Japonya para
birimi karşısında da 139.045 yene geriledi. Euro
ise sterlin
karşısında yüzde 0.71 değer kazandı.
Erken saatlerde Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından beş ayın zirvesine ulaşan sterlin, dolar
karşısında yüzde 0.93 değer kazanarak 1.29529 dolara yükselirken, euro sterlin
karşısında yüzde 0.36 değer kaybetmiş ve sterlin-euro paritesi 0.86031'e yükselmişti. Sterlin, aynı zamanda yene karşı yüzde 0.87 artış gösterdi. Böylece sterlin
paritesi de 140.7220 yene çıkmıştı.
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