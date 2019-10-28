`Suudi Arabistan ve OPEC ile yakın iş birliği sürüyor`













DHA

Geçen hafta Rusya merkezli petrol şirketi Rosneft CEO’su Igor Sechin’in Suudi petrol varlıklarına yapılan saldırının, tedarikçi olarak güvenilirliğine zarar verdiği yorumu sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:“Rusya, petrol piyasasının istikrarı ve öngörülebilirliğinin geliştirilmesi için Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ortaklarıyla aktif iş birliğini sürdürüyor.”