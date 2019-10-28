Rusya Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’yle yakın iş birliğinin sürdüğü belirtilerek "Drone saldırıları sonrası Suudi Arabistan’daki üretim kapasitesinin hızla restore edilmesi, bir kez daha endüstrideki en büyük üreticilerin profesyonelliği ve güvenilirliğini gösterdi" denildi.
`Suudi Arabistan ve OPEC ile yakın iş birliği sürüyor`
28.10.2019 16:14
Son güncelleme : 28.10.2019 16:14
DHA
Geçen hafta Rusya merkezli petrol şirketi Rosneft CEO’su Igor Sechin’in Suudi petrol varlıklarına yapılan saldırının, tedarikçi olarak güvenilirliğine zarar verdiği yorumu sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:
“Rusya, petrol piyasasının istikrarı ve öngörülebilirliğinin geliştirilmesi için Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ortaklarıyla aktif iş birliğini sürdürüyor.”
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