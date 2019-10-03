GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Suudi Arabistan`dan petrol açıklaması

03.10.2019 13:41

Son güncelleme : 03.10.2019 13:44
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından petrol üretiminin normal seviyelere döndüğünü belirterek, "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik. Saldırılara ilişkin sayfayı artık çevirdik" dedi.



AA

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Rusya Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "İstikrarsız Bir Dünyada Enerji Bağlılığını Korumak" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Saudi Aramco'nun 2 tesisine yapılan saldırıların ardından durumun tekrar istikrara kavuştuğunu anlatan Abdülaziz bin Selman, "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik. Saldırılara ilişkin sayfayı artık çevirdik." diye konuştu.

Selman, Suudi Arabistan'ın mevcut petrol üretim kapasitesinin günlük 11,3 milyon varil olduğunu dile getirerek, "Kasımda eski seviyelere döneceğiz. Çünkü yükümlülüklerimiz var, bu yükümlülükleri yerine getireceğiz." ifadesini  kullandı.

Saldırılara rağmen güvenilir bir petrol tedarikçisi olduklarını ispat ettiklerini savunan Prens Selman, "Başardığımız işi herkese göstermeye hazırız, herkesi tesislerimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.




BIST USD EURO ALTIN
13:00104.319
Değişim :  0,78% |  809,30
Açılış :  103.885  
Önceki Kapanış :  103.509  
En Yüksek
104.768 En Düşük
103.885
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru