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`Suudi-Kuveyt anlaşması petrol üretiminin önünü açtı`

26.12.2019 09:30

Son güncelleme : 26.12.2019 09:34
Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco, Çarşamba günü Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında imzalanan yeni anlaşmanın iki ülkenin sınırlarında bulunan tarafsız bölgede petrol üretimine devam edilmesine zemin hazırladığını savundu.



DHA

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA’da yer alan habere göre Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Sheikh Ahmad Nasser al-Mohammad as-Sabah Salı günü bölgedeki üretimine yönelik bir anlaşma, mutabakat uzlaşması imzaladı.

Saudi Aramco Başkanı ve CEO’su Amin Nasser, şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bu yeni anlaşmanın imzalanmasıyla iki taraf da artık bölgede üretime devam edilmesi üzerine fikir birliğine vardı. Taraflar, üretimin en yakın zamanda devam etmesi için elinden geleni yapacak” dedi.




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