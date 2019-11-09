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`Taahhüdünüz bitti` aramaları mercek altında

09.11.2019 15:41

Son güncelleme : 09.11.2019 15:41
Sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son vermek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili şirket temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulacak.



AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce, son zamanlarda tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son verilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı yetkililerince, "0850" ile başlayan telefon numaraları başta olmak üzere firma çağrı merkezleri ve bayileri tarafından tüketicilerin sabit internet hizmetine ilişkin devam eden  taahhütlerinin bittiği veya bitmek üzere olduğu gerekçesiyle arandıklarına  yönelik birçok şikayet alındığı belirtildi.

Tüketicilere, ayrıca "yeni sözleşme yapılması gerektiğinin, aksi takdirde yüksek tutarda fatura yansıtılacağının, taahhütlü aboneliğin erken sonlandırılması durumunda cayma bedelinin firmaları tarafından karşılanacağının" söylendiği ifade edildi.

Böylece başka kampanyaların tanıtımı yapılmak suretiyle mevcut taahhütlerin sonlandırılıp yeni abonelikler için onay alındığı, bu şekilde birçok mağduriyetin yaşandığı kaydedildi.

Toplantıda, ilgili firmalar, Bakanlık ve BTK temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.

Komisyon, tüketicileri arayarak mağdur eden telefon numaralarının  iletişime kapatılması, aramaları yapanların ilgili firma tarafından bayiliğine son verilmesi, diğer firmaların bu bayilerle çalışmaması, yeni abone veya abone  taşınması için sadece şirket merkezlerinin uhdesinde bulunan müşteri çağrı merkezlerinin yetkili kılınması için çalışma yapacak.

Öte yandan, abone merkezlerinin yüz yüze yapılan satışlarda yetkili  kılınması ve kamu kurumları tarafından bu firmalara en ağır cezaların verilmesi gibi öneriler üzerinde çalışılması da karara bağlandı.




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