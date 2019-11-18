Tacikistan, 2020-2022 döneminde uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 1 milyar dolar kredi kullanmayı planlıyor.
Tacikistan, 2020-2022`de 1 milyar dolar kredi alacak
18.11.2019 14:33
Son güncelleme : 18.11.2019 14:33
AA
Tacikistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hükümet, 2020'de 220 milyon dolar, 2021'de 336,4 milyon dolar
ve 2022'de 365,3 milyon dolar kredi çekmeyi öngörüyor. Söz konusu krediler, 2020-2022'ye yönelik Tacikistan'ın dış borçlanma programına dahil edildi.
Tacikistan'a kredi sağlayacak uluslararası finans kuruluşları arasında Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Kuveyt Kalkınma Fonu, Suudi Kalkınma Fonu, Abu Dabi Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası bulunuyor.
Nisan 2019 itibarıyla ülkenin dış borcu, GSYH'sinin yüzde 38'i olan 2,9 milyar dolara tekabül ediyor. Tacikistan'ın Kamu Borç Yönetimine İlişkin Stratejisi'ne göre, ülkenin nominal dış borç üst sınırının GSYH'sinin yüzde 40'ını geçmemesi gerekiyor.
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