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Tahvil faizi 3 yılın en düşüğüne geriledi

15.01.2020 11:13

Son güncelleme : 15.01.2020 11:13
Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, küresel risk iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası`nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019'da politika faizini  toplamda 1200 baz puan indirmesi, enflasyondaki sert düşüş ve ülke risk  primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle 2 yıllık gösterge tahvili bileşik  faizi, yüzde 26 seviyesinden yüzde 10'lara düştü.

Tahvil-bono piyasasında yılbaşından beri yüzde 12'nin altına işlem  gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, bu hafta uzun bir aranın ardından  ilk defa yüzde 11'in altına geriledi. Dün tahvil faizi, yüzde 10,55 ile 29 Aralık  2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Tahvil faizindeki düşüşte, faiz indirim beklentisinin yanı sıra CDS'in  1,5 yılda 523 baz puandan 265 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.

"Piyasa, yeni indirimler için marj vermeye devam etti"

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, küresel ölçekte majör merkez bankalarının genişlemeci tarafta  durduğunu ve risk iştahını gelişen piyasalar lehine pozitif tarafta tuttuğunu  söyledi.

Gelişen para piyasalarına üst üste 14 haftadır para girişi  yaşandığını, ABD-Çin ticaret savaşının birinci fazının imzalanma ihtimalinin  realize olduğunu, jeopolitik risk başlıklarının mola verdiğini ve son gelen  verilere bağlı makro görünümün olumlu kalmaya devam ettiğini belirten Paksoy, tüm  bu gelişmelerin TL varlıklara bakışı desteklediğini kaydetti.

Paksoy, enflasyonda hedefler doğrultusundaki seyre paralel olarak  TCMB’nin gerçekleştirdiği faiz indirimlerine piyasanın; CDS, tahvil ve kur  tarafında mevcut fiyatlamasının yeni indirimler için marj vermeye devam ettiğini  söyledi.

Türkiye'nin 2020 üretim odaklı hikayesine global ölçekte gelen  analizlerde, büyüme başta olmak üzere makro verilerdeki pozitif revizyonların  finansal istikrarı desteklediğinin belirtildiğini kaydeden Paksoy, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"En son JP Morgan'ın bankacılık sektörüne dair 'V şeklinde bir  toparlanma ihtimali güçlendi' raporu, piyasa oyuncularının olumlu bakışını teyit  ediyor. Küresel piyasalarda olumlu havaya paralel borsada yükseliş yaşanırken,  tahvil faizlerinin ve mevduat faizlerinin geldiği seviyeler oldukça önemli. Bu  görünüm, banka sektörü önderliğinde ucuz kalmış borsa tarafını da destekliyor.  Önümüzdeki süreçte ABD piyasaları önderliğinde bir düzeltme gelmedikçe ve iç  dinamiklerde jeopolitik risk başlıklarında majör bir değişim olmadığı sürece  olumlu havanın devamını mümkün görüyoruz."

Paksoy, özellikle gösterge tahvilin yüzde 10-11,50 aralığında  dengelenmesi ve enflasyon çıpasının olumlu seyrini sürdürmesi durumunda yabancı  sermaye girişinin de desteklenmesinin sürpriz olmayacağını vurguladı.

Tahvil faizindeki düşüş sürecek

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer de Türkiye'nin makroekonomik  verilerinde gözlenen iyileşmenin yanı sıra küresel risk algısında yaşanan pozitif  havanın TL varlıklara ilginin artmasını sağladığını kaydetti.

Gelişmiş ülke merkez banklarının 2020'de "güvercin" duruşunu  sürdüreceği ve TCMB'nin geçen yıl 1200 baz puanlık faiz indirim sürecini yarınki  toplantısında da devam ettirebileceği beklentisiyle 2 yıllık gösterge tahvil  faizinde de düşüş eğilimi yaşandığına dikkati çeken Sözer, "Merkez Bankası'nın  faizi indirimlerine 2020'de de devam edeceği beklentisiyle kısa vadeli  tahvillerde de düşüş eğiliminin süreceğini bekliyorum. Yılın ilk çeyreğinde  gösterge tahvilin bileşik faizinde tek haneler görülebilir." dedi. Sözer, bu gelişmede faiz indirimlerinin yanı sıra CDS'te yaşanan  düşüşün de etkili olduğunu vurguladı.





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