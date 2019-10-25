Gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,19 ile 6 Mart 2018`den bu yana gördüğü en düşük seviyesine indi.
Tahvil faizi yüzde 13,19 seviyesine geriledi
25.10.2019 14:24
Son güncelleme : 25.10.2019 14:24
AA
Tahvil-bono piyasasında dün gösterge tahvilin bileşik faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz
kararının ardından düşüşe geçerek yüzde 13,68'den yüzde 13,27'ye kadar geriledi ve günü yüzde 13,34'ten tamamladı.
Gösterge tahvilin bileşik faizi dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak yüzde 13,19 seviyesinde bulunuyor.
10 yıllık tahvilin bileşik faizi de yüzde 13,33'e kadar geriledi.
Analistler, azalan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın aralık ayındaki toplantıda da faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle tahvil
faizlerinde düşüşün sürebileceğini tahmin ediyor.
14:07100.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,92
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:075,7627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0026
|Açılış
|: 5,7560
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|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7921
En Düşük
5,7586
14:076,4064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,3900
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|Önceki Kapanış
|: 6,4050
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6,4375
En Düşük
6,4006
14:07279,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,36
|Açılış
|: 279,05
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
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280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.453.278
|% 19,83
|
|DITAS
|7,47
|6.437.457
|% 14,22
|
|VESBE
|16,45
|20.700.880
|% 10,03
|
|IHGZT
|2,52
|704.189
|% 9,09
|
|YAYLA
|1,04
|12.043.805
|% 8,33
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.357.893
|% -4,76
|
|DESPC
|3,19
|2.901.276
|% -4,20
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|THYAO
|11,90
|448.872.472
|% 0,76
|
|ASELS
|18,57
|292.281.671
|% 2,20
|
|GARAN
|9,53
|234.234.090
|% -1,75
|
|AKBNK
|7,14
|144.889.141
|% -0,83
|
|TUPRS
|125,30
|130.037.789
|% 0,24
|
|IHLGM
|0,78
|74.038.294
|% 1,30
|
|OSTIM
|1,29
|57.011.727
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,44
|107.301.501
|% 1,67
|
|THYAO
|11,90
|448.872.472
|% 0,76
|
|KRDMD
|2,22
|82.549.485
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3732
|7,4102
|% -0,20
|
|Frank
|5,7887
|5,8236
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5322
|1,5399
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|2,30
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,13
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.838
|1.884
|3,45
|
|Yarım
|888
|911
|1,67
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
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|B. Petrol
|61,69
|61,69
|0,02
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