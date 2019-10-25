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Tahvil faizi yüzde 13,19 seviyesine geriledi

25.10.2019 14:24

Son güncelleme : 25.10.2019 14:24
Gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,19 ile 6 Mart 2018`den bu yana gördüğü en düşük seviyesine indi.



AA

Tahvil-bono piyasasında dün gösterge tahvilin bileşik faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından düşüşe geçerek yüzde 13,68'den yüzde 13,27'ye kadar geriledi ve günü yüzde 13,34'ten tamamladı.

Gösterge tahvilin bileşik faizi dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak yüzde 13,19 seviyesinde bulunuyor.

10 yıllık tahvilin bileşik faizi de yüzde 13,33'e kadar geriledi.

Analistler, azalan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın aralık ayındaki toplantıda da faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle tahvil faizlerinde düşüşün sürebileceğini tahmin ediyor.




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