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Tahvil faizleri jeopolitik risklerle hızlı düştü

08.01.2020 11:28

Son güncelleme : 08.01.2020 11:28
ABD`nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani`yi öldürmesi sonucu hızla artan risk algısına paralel güvenli liman olarak görülen varlık fiyatlarında büyük oynaklık gözlemlendi.



AA

Küresel piyasalar, 2020'ye ılımlı başlamış olsa da, yeni yılın henüz ilk haftasında artan jeopolitik riskler emtia fiyatlarını rekor seviyelere  taşırken, tahvil faizleri hızla geri çekildi.

Azalan risk iştahıyla güvenli liman olarak görülen gelişmiş ülke  tahvillerinde önemli talep artışı yaşandı. Tahvillerin yapısı gereği tahvil  fiyatı ve getirisi ters yönde hareket ederken, düşen tahvil getirileri  yatırımcıların güvenli limanlara olan ilgisini ortaya koyuyor.

ABD 10 yıllık devlet tahvili getirilerinin 2 Ocak'ta yüzde 1,94  seviyesini test etmesine karşılık, artan jeopolitik risklerle birlikte 18 baz  puana yakın düşerek yüzde 1,76 seviyesine indi.

Geleneksel güvenli liman kabul edilen varlıklardan Almanya 10 yıllık  devlet tahvili faizleri de Mayıs 2019'daki seviyelerine yükseldikten sonra artan  tahvil talebiyle 15 baz puanlık düşüş kaydetti.

Buna göre, 2 Ocak'ta sıfırın altında yüzde 0,16 seviyelerine kadar  yükselen Almanya 10 yıllık tahvil getirileri, artan jeopolitik riskleri takiben  15 baz puanlık düşüşle sıfırın altında yüzde 0,31'e kadar geriledi.

Tahvil getirileri Ekim 2019'dan bu yana ticaret görüşmeleri ve  iyileşme eğiliminde hareket eden küresel ekonomi kaynaklı artan risk iştahına  paralel yükseliş eğiliminde seyrediyordu.

EMTİA FİYATLARI JEOPOLİTİK GERİLİMLE YÜKSELDİ

Hızla artan risk algısının etkisiyle altının ons fiyatı 1.582 dolarla  yaklaşık 7 yılın, gram altın da 303,7 lira 5,5 ayın zirvesini gördü.

Brent petrolün varil fiyatı da artan gerilim sonrası 71 dolar  seviyesini aştı. Brent petrol 70 dolar seviyesini en son Mayıs 2019'da görmüştü. Cuma günü Eylül 2019'dan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydeden Brent  petrolün varil fiyatı, yüzde 3,78 değer kazandı.

Japon Yen'i de artan risk algısına paralel dolar karşısında 108,0 ile  son 3 ayın en yükseğine çıkarken, günlük bazda Ekim 2019'dan bu yana en hızlı  günlük yükselişe işaret etti.

Küresel bazda pay piyasaları ise ABD ile İran arasındaki gerilim  sonrası satıcılı seyretti. Özellikle Orta Doğu'daki ülkelerin borsalarında yüzde  5'lik kayıplar yaşanırken, analistler, iki ülke arasındaki gerilimin devam etmesi  durumunda kayıpların devam edebileceğini dile getirdi.

Pazartesi günü gelişmiş ülke pay piyasalarında satıcılı seyir devam  ederken, bazı piyasalarda kayıplar yüzde 2'lere yaklaştı.

"TAHVİL GETİRİLERİ JEOPOLİTİK RİSKLERİN OLUŞTURACAĞI ENFLASYONİST BASKIYLA YÜKSELEBİLİR"

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, ABD-İran gerginliğinin ABD bonoları başta olmak üzere gelişmiş ülke bonolarına alım  getirdiğini, gerginliğin daha büyük bir çatışmaya dönmesi durumunda alımların devamının beklenebileceğini kaydetti.

Uzun vadeli bakıldığında ise farklı dinamiklerin devreye girmesinin  söz konusu olacağını belirten Manukyan, jeopolitik risk priminin önceki yıllara  oranla daha kalıcı olmasının beklenebileceğini vurgulayarak, "Jeopolitik risk  algısı petrol fiyatlarını dolayısıyla global maliyetleri daha yüksek bir seviyede  tutacak." dedi.

Manukyan, jeopolitik risklerdeki artışın maliyetlere etkisi  vasıtasıyla uzun vadede tahvil getirilerini etkileyebileceğine değindi.

Tahvil getirilerinin jeopolitik risklerin oluşturacağı enflasyonist  baskıyla yükselebileceğini kaydeden Manukyan, son 50 yılda olduğu gibi  getirilerde pozitif seviyelere gelmesinin söz konusu olacağını dile getirdi.

Manukyan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3 kez faiz indirmesine rağmen,  ağırlıklı Avrupa tahvillerinden oluşan negatif getirili tahvil stokunun 5 trilyon  dolar daraldığına dikkati çekerek, piyasa faizlerinin merkez bankalarına rağmen  yükseldiğini söyledi.

Düşük Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile global  gerginliklerin kısa vadede getirilerin yükselişini sınırlama potansiyeli olsa da  piyasaların merkez bankalarına güveninin azaldığını ifade eden Manukyan, yüksek  borç seviyelerinin ise giderek daha fazla soru işareti uyandırdığını kaydetti.




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