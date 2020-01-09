GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Tahvil piyasalarında 2019`da ticaret savaşları ve merkez bankaları başrol oynadı

09.01.2020 11:24

Son güncelleme : 09.01.2020 11:32
Ticaret savaşları ve küresel ekonomideki aşağı yönlü riskler, 2019`da yatırımcıları tedirgin ederken, tahvil getirileri de tarihi düşük seviyelere geriledi.



AA

Yatırım araçları içinde düşük risk görünümü ile genellikle güvenli  liman olarak görülen tahviller, geçen yılın en dikkati çeken varlıklarından biri  oldu.

Ticaret savaşlarının artırdığı belirsizliklerle birlikte hızla düşüşe  geçen küresel ekonomik aktivite sonrası artan resesyon korkusu, 2019'da gelişmiş ülke tahvillerini yatırımcıların gözde varlıklarından biri haline getirdi.

Merkez bankalarının da deflasyonist baskılarla mücadele için faiz  oranlarını rekor düşük seviyelere indirmesiyle tahvil getirilerinde rekor düşük  seviyeler görüldü.

Tahvil fiyatları ile tahvil getirilerinin ters orantılı şekilde  hareket etmesi, tahvil fiyatı arttığında tahvil getirilerinin azalmasına sebep  oluyor. Getirinin negatif bölgeye düştüğü durumlarda ise, yatırımcı vade sonuna  kadar tuttuğu takdirde tahvilden nominal anlamda zarar edeceğini bilerek yatırım  kararını alıyor.

TAHVİL GETİRİLERİNDE AVRUPA DİPLERİ TEST ETTİ

Küresel piyasalarda artan risk algısına paralel tahvillerdeki talep  artışı birçok tahvil getirisini eksi bölgeye iterken, analistler, bir dönem  negatif getirili tahvil miktarının 17 trilyon dolar seviyesine yükseldiğine  dikkati çekti.

Avro Bölgesi üye ülkelerinin 10 yıllık devlet tahvili getirileri  2019'da tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Alman 10 yıllık devlet  tahvili geçen yılın en dikkati çeken varlıklarından biri olurken, sene başında  yüzde 0,246 civarında bulunan tahvil faizi eylülde sıfırın altında yüzde 0,743'e  kadar düştü.

Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin tahvil getirilerinde de benzer  fiyatlamalar görülürken, Fransa 10 yıllık tahvil faizleri bir dönem eksi yüzde  0,45 seviyelerine kadar düştü.

Tahvil getirilerinin tarihi düşük seviyelere gerilemesiyle ticaret  savaşlarında dönem dönem yükselen tansiyon arasındaki paralellik göze çarptı.

Analistler, Avro Bölgesi ekonomilerinde baş gösteren ekonomik  yavaşlamanın doğrudan ve dolaylı olarak ticaret savaşlarından etkilendiğini,  düşen küresel ticaretin özellikle Alman ekonomisini olumsuz etkilediğini dile  getirdi.

Yaklaşık son 27 yılın en düşük büyümesini kaydeden Çin ekonomisindeki  yavaşlamanın Almanya'nın ihracatını kısıtladığını belirten analistler, bu durumun  Almanya'nın ekonomik aktivitesindeki yavaşlamada önemli rol oynadığını kaydetti.

Alman imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 43  seviyelerine kadar gerilemesinin risk algısını yükselttiğini ifade eden  analistler, Alman ekonomisinde artan olası resesyon riskinin tahvil getirilerini  aşağı yönlü baskıladığına dikkati çekti.

POZİTİF GETİRİ ARAYIŞI YATIRIMCI KARARLARINDA ETKİLİ OLDU

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişlemeyi durdurmasından 9  ay sonra varlık alım programına tekrar başlayacağını açıklaması, tahvil  fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyen bir başka etken oldu.

Yatırımcıların ECB'nin aldığı güvercin karardan sonra pozitif getiri  sağlayan varlık arayışının ivme kazandığını kaydeden analistler, Yunanistan ve  İtalya gibi ülkelerin bu durumdan fayda sağladığına işaret etti.

Analistler, Almanya 10 yıllık tahvil faizi ile Avro Bölgesi'ndeki borç  krizinden etkilenen ülkelerin 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki farkın  yatırımcılarca bir risk göstergesi olarak kullanıldığını dile getirdi. Buna göre,  Almanya 10 yıllık tahvil getirileri ile İtalya, Yunanistan, İspanya gibi  ülkelerin 10 yıllık getirileri arasındaki farkın yatırımcılarca bu varlıkların  risk seviyesini ölçmede kullanıldığını kaydeden analistler, 2019'da bu farkın  rekor düşük seviyelere indiğini ifade etti.

Analistler, negatif getirili tahvillerde ağırlığı geleneksel güvenli  liman olarak adlandırılan Alman ve Japon devlet tahvilleri oluşturmasına rağmen,  yatırımcıların getiri arayışının piyasada ender rastlanan fiyatlamaları da  beraberinde getirdiğini belirtti.

ECB'nin kasımda tekrar 20 milyar avroluk varlık alımına başlayacağını  duyurmasının ardından Yunanistan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde  2,01 ile kısa süreliğine de olsa ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin altına indi.

İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirileri geçen yıl negatif bölgeye  inmese de tarihin en düşük seviyelerini test etti.

İngiltere'nin tahvil getirileri üzerinde Brexit sürecinin etkili  olduğuna değinen analistler, konuya ilişkin belirsizliklerin en üst düzeye  çıktığı eylülde tahvil getirilerinin yüzde 0,4 ile tarihin en düşük seviyesini  gördüğünü ifade etti.

FED GETİRİ EĞRİSİNİ DÜZELTMEYİ BAŞARDI

ABD tarafında ise 2019'un ikinci çeyreğinden sonra yükselen resesyon  beklentisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde üç kez faiz indirmesi ve ABD  ile Çin arasındaki ticaret savaşları tahvil getirileri üzerinde en belirgin rolü  oynadı.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 2,68 seviyelerinden yüzde 1,43'e  kadar geriledikten sonra yüzde 1,90'lara kadar çıktı. Dönem dönem artan resesyon  ihtimalini fiyatlayan tahvil piyasalarında, bir ara getirisi eğrisi terse döndü.

ABD'de son 50 yılda yaşanan bütün resesyonlarda iki yıllık tahvil  getirisi 10 yıllık tahvil getirisinin üzerine çıktı. Getiri eğrisinin terse  dönmesi olarak adlandırılan bu durum, kısa dönemli risklerin yükselmesinden  dolayı uzun dönemli varlık talebindeki artışa sebep oluyor. Böylece uzun dönemli  varlık getirileri kısa dönemli varlık getirilerinin altına düşüyor.

Ağustos ayında artan küresel belirsizlikler ve ABD ile Çin arasında  yükselen tansiyon sebebiyle bu iki varlık arasındaki fark iki yıllık tahvil faizi  lehine 5 baz puana kadar yükseldi. Takiben Fed'in faiz indirimleri ve ticaret  görüşmelerinden olumlu haber akışı getiri eğrisini düzeltti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:17115.714
Değişim :  2,51% |  2.837,51
Açılış :  115.236  
Önceki Kapanış :  112.876  
En Yüksek
115.764 En Düşük
115.236
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,40 1.680 % 13,51  
DURDO 18,12 579.076 % 11,17  
PINSU 2,33 6.680.826 % 10,95  
RYSAS 4,73 19.669.494 % 10,77  
ETILR 2,66 19.684 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6949 7,7335 % -0,42  
Frank 6,0213 6,0576 % -0,57  
Riyal 1,5656 1,5734 % -0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.547 -13,52  
Altın Gr. 294 294 -3,34  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,90 17,95 -0,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,05  
B. Petrol 65,57 65,57 0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru