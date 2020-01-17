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Takasbank, teminat yönetimi hizmeti verecek

17.01.2020 09:38

Son güncelleme : 17.01.2020 09:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ`nin (Takasbank) teminat yönetimi hizmeti vermesini onayladı.



AA

TCMB'nin, Takasbank'ın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar'ı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Takasbank'ın teminat yönetimi hizmeti vermesi onaylanırken, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilen faaliyet izni kapsamına alındı.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca verildi.




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