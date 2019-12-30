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Takasbank`ın blokzincir tabanlı transfer platformu hizmete girdi

30.12.2019 11:48

Son güncelleme : 30.12.2019 11:48
İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının, blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkan tanıyan "BiGA Dijital Varlık Transfer Paltformu"nun uygulamaya geçtiğini duyurdu.



AA

Takasbank'tan yapılan açıklamada bankanın özellikle son yıllarda tüm dünyada önemi artan blokzincir teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Blokzincir teknolojisi üzerine yapılan çalışmaların ilk  ürünü olarak dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen  altının blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye  transferine imkan tanıyan ve marka adı 'BiGA Dijital Altın' olan projemizin  uygulamaya geçişini duyurmanın ve Borsa İstanbul Grubunun bir üyesi olarak,  ülkemiz ekonomisine yerli ve milli bir uygulamanın daha eklenmesinin haklı  gururunu ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Blokzincir teknolojisinin finans sektöründe kullanılabilmesini teminen  fiziksel dayanağı olan varlıkların dijitalleştirilmesi fonksiyonlarının  sağlanmasına yönelik konulara odaklanıldığına işaret edilen açıklamada, yapılan  çalışmaların sonucunda, dijital varlıkların blokzincir teknolojisi kullanılarak  transfer edilmesine imkan sağlayan, fiziksel dayanak varlığı esas alan, kendine  ait ayrıca bir değeri olmayan ve mevcut regülasyonlara uyumlu olarak  gerçekleştirilebilen ve dünyada duyurulan birçok projeden ayrılan Dijital Varlık  Transfer Platformu'nun oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, platform üzerinde işlem görecek olan varlığın, Borsa  İstanbul kasalarında fiziksel olarak saklanan her bir gram altının karşılığı  olarak üretilen ve 'BiGA' olarak isimlendirilen dijital değer olduğunu  kaydedilerek, "Sistemde dijital varlık için ihraç, itfa ve transfer olmak üzere 3  ana kabiliyet bulunmaktadır. Bunların yanı sıra blokzincir teknolojisi ile  çalışan BiGA Platformu ile Altın Transfer Sistemi arasında entegrasyon, mutabakat  yetkinlikleri, izleme ve raporlama gibi ek özellikler de sağlanmaktadır."  ifadeleri kullanıldı.

"KATILIMCI BANKALARLA TÜRKİYE'NİN FİNANSAL ALANDA BİLİNEN İLK BLOKZİNCİR AĞI KURULDU"

Bugün itibarıyla uygulamaya alınan "BiGA Dijital Altın" projesine ilk etapta Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası,  Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın katılım sağladığı  belirtildi.

Böylece katılımcı bankalarla birlikte Türkiye'nin finansal alanda  bilinen ilk blokzincir ağının kurulduğu bildirilen açıklamada, "Takasbank  tarafından sunulan platformdan hizmet sağlayacak olan katılımcı bankaların kendi  sistemlerinde yapacakları geliştirmelerle altın bakiyeleri katılımcı bankalar  arasında 7/24 transfer edilebilecektir. Takasbank'ın kendi iç kaynakları  kullanılarak tasarlanan, geliştirilen ve yeni nesil çözümlere referans olabilecek  'BiGA Dijital Varlık Transfer Platformu'nun ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını  diler kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için hazırlanan rapora https://biga.takasbank.com.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.




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