Taksitli satışlarda vade sınırları yeniden belirlendi













DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de 14 Ocak'ta yayımlanmıştı.Ticaret Bakanlığı'nın, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliğinde şöyle denildi:"Birinci fıkradaki süre;- Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'nın üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'nın üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır."