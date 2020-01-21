Ticaret Bakanlığı, cep telefonları, tabletler, televizyonlar ve beyaz eşyanın taksitli satışlarında uygulanan "en uzun vadeleri" yeniden belirleyerek fiyatı 3,500 lirayı aşan cep telefonlarında taksit sayısını üçe indiren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararını, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe de ekledi.
Taksitli satışlarda vade sınırları yeniden belirlendi
21.01.2020 09:28
Son güncelleme : 21.01.2020 09:28
DHA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de 14 Ocak'ta yayımlanmıştı.
Ticaret Bakanlığı'nın, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliğinde şöyle denildi:
"Birinci fıkradaki süre;
- Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'nın üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,
- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'nın üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,
- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır."
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|Önceki Kapanış
|: 297,74
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298,71
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|
|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
|
|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
|
|BMELK
|1,58
|666.936
|% -7,60
|
|THYAO
|15,08
|1.468.637.243
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
|
|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6935
|7,7321
|% 0,23
|
|Frank
|6,1039
|6,1406
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5754
|1,5833
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|1,62
|
|Altın Gr.
|298
|298
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,01
|