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Tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!

17.01.2020 09:48

Son güncelleme : 17.01.2020 09:53
ABD’li teknoloji şirketi Google’ın da sahibi olan Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.



DHA

Böylece Alphabet, ABD’de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018’de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple’ı Amazon ve Microsoft izlemişti.

Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe günü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.




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Altın Gr. 293 293 0,29  
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Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
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