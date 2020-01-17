ABD’li teknoloji şirketi Google’ın da sahibi olan Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.
Tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!
17.01.2020 09:48
Son güncelleme : 17.01.2020 09:53
DHA
Böylece Alphabet, ABD’de 1 trilyon dolar
piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018’de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple’ı Amazon ve Microsoft izlemişti.
Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe günü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
0
En Düşük
0
18:055,8564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8484
18:056,5243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5179
18:05292,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,28
|Açılış
|: 292,90
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|SAHOL
|10,52
|255.374.961
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,20
|22.385.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|312.750.071
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|180.451.230
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,16
|15.652.086
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,52
|255.374.961
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,20
|22.385.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|312.750.071
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|180.451.230
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,16
|15.652.086
|% 0,00
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,00
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% 0,00
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6352
|7,6735
|% 0,01
|
|Frank
|6,0429
|6,0793
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5560
|1,5638
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,84
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,02
|