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Tarımsal desteğe 2020`de 22 milyar lira ayrıldı

14.11.2019 17:22

Son güncelleme : 14.11.2019 18:08
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, tarımsal destekler için gelecek yılın bütçesinde ayrılan tutarın artırıldığına dikkati çekerken bu destekler konusunda hükümetin de hassas davranacağını kaydetti.



AA

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, borsanın kasım ayı meclis toplantısında konuştu.

"Tarımsal destekler için gelecek yılın bütçesinde ayrılan tutar, bu  yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37'lik artışla 22 milyar lira oldu." diyen Kopuz, " 2020 yılında hayvancılık desteklerine 6,6 milyar lira gibi ciddi bir bütçe ayrılması planlanıyor. Verilen desteğin miktarı kadar, doğru yerlere dağıtılması  ve bunun kontrolü de çok önemli. Bu seviyede bir kaynak aktarımı söz konusuyken, bu noktayı da atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Memlekete fayda için doğru değerlendirilmeli. Hükümetimizin de bu konuda hassas davranacağına inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı. 

Hafta sonu Abant’ta gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı hakkında konuşma yaptığını hatırlatan Kopuz, toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Ali Kopuz, "Sektörlerinizdeki gelişmeleri, sorunları ve getirdiğiniz çözüm önerilerini bir kez daha dinledik. Verimli geçen Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nda dile getirdiğiniz sorun ve taleplerinizi, ilgili makamlara iletecek  ve takipçisi olacağız. Bugüne kadar sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için nasıl çalıştıysak, yine öyle çalışmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılan ve borsamızın ilerleyen dönemdeki yol haritasını belirlemeye yardımcı olan tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum."  dedi.

"EKONOMİ TOPARLANIYOR"

Ali Kopuz, art arda yapılan faiz indirimleri ve destekler ile ekonominin toparlanmaya başladığını ifade ederek, "Uzun bir aranın ardından bu yılın ikinci yarısında yapılan üç indirimle, faizler yüzde 14 seviyesine çekildi. Üst üste gelen faiz indirimleri, aynı zamanda ekonomide yeni bir döneme girdiğimizin müjdesini veriyor. Yatırımcıyı sahaya çekmeye yönelik bir  kararlılığı ortaya koyuyor." yorumunu yaptı. 

Suriye gerçeği ve ticaret savaşlarının yıpratıcı etkisine rağmen, Türkiye ekonomisinin günden güne daha iyiye gittiğini savunan Kopuz şunlara dikkati çekti:

"Ekonomide yaşanan toparlanma süreci, artık birçok göstergeye de yansımaktadır. Nitekim geçen hafta açıklanan Ekonomik Güven Endeksi, yüzde 4,5  artarak son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kamu bankalarımızın öncülüğünde indirilen kredi faizleri de, yine bu toparlanmada etkin rol üstlenmiştir. Ancak özel bankalar, hala göstermelik indirimler yapıyorlar. İş dünyası olarak, özel bankaların piyasanın gerçeklerine uygun biçimde faiz indirmelerini bekliyoruz. Zira hem IMF hem de AB Komisyonu'nda, genellikle büyüme tahminleri negatif yönde revize edilirken, Türkiye için tersi gerçekleşiyor.

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için, yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indirdi. Bunun tam tersine, Türkiye için 2019'da büyüme beklentisi, eksi 2,5’ten yüzde 0,2’ye, 2020 için de yüzde 2,5’ten yüzde 3'e yükseltildi. AB Komisyonu’nun raporunda, Euro Bölgesi'nin  büyüme tahminleri düşürülürken, ülkemizin büyüme tahmini eksi 2,3’ten yüzde 0,3’e  yükseltildi. Yani her iki raporda da dünyada ve Avrupa ekonomilerinin büyüme  tahminleri düşürülürken, Türkiye’nin büyüme oranlarında iyileşme bekleniyor. Kur saldırılarından sonra, hükümetimizce verilen çeşitli teşvikler ve ihracattaki  artışla birlikte, kimsenin beklemediği kadar hızlı toparlandığımız, açık şekilde görülüyor. Yaşanan tüm badirelere rağmen, seneyi yüzde 0.5 ile yüzde 1 civarında  büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz."

"İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ'NDE 33. OLDUK"

Kopuz, ekonomideki olumlu göstergelerin iş yapma kolaylığı endeksine de yansıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Geçen ay Dünya Bankası, 2020 için İş Yapma Kolaylığı Endeksi raporunu açıkladı. Bildiğiniz gibi, İş Yapma Kolaylığı Endeksi 190 ülkenin yatırım ortamını inceleyen önemli bir rapor. Yatırımcıların, karar verme noktasında göz önüne aldığı bir rapor. Siz etkin bir yatırım ortamı hazırlamak adına, mevzuatları ne kadar kolaylaştırırsanız, ne kadar reform yaparsanız, genel sıralamada o oranda yükselirsiniz.

Hükümetimizin bu konudaki kapsamlı çalışmaları neticesinde, iki yıl  evvel 60. sırada olduğumuz İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, geçtiğimiz yıl 43. sıraya yükselmiştik. Bu yıl, 10 basamak daha yükselerek tarihimizde ilk kez 33. sıraya yerleştik. Ancak biz bu sırayı da yeterli bulmuyoruz. Daha gidilecek çok yolumuz var. Değerli arkadaşlar, bu işin özel sektör kısmının koordinasyonunu TOBB üstlenmiştir. Bu noktada, bu başarıda büyük katkısı olan Birlik Başkanımız  Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir kez de bu kürsüden Türk iş dünyası adına  teşekkürlerimi sunuyorum. Kamu ve Özel sektör iş birliğiyle, ülkemizi yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi haline getirme yolunda, yeni reformlar gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum."

Konuşmasında önümüzdeki hafta gerçekleşeceği açıklanan Tarım ve Orman Şurası'na da değinen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Tarım Orman Şurası önümüzdeki  hafta toplanıyor. Tarımın geleceğine yön vermek için uzun zamandır ülke çapında görüş ve öneriler toplanıyordu. Biz de hem Borsa hem de TOBB olarak görüşlerimizi Tarım Orman Şurası'na ilettik." dedi.




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