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Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

15.10.2019 11:34

Son güncelleme : 15.10.2019 11:34
Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.



AA

Yılın ikinci yarısından itibaren başlayan taşıt kredi faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareket ekim ayında da sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ve eylül ayındaki  Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda sırasıyla 425 ve 325 baz puanlık  politika faizi indirimi, taşıt kredi faiz oranlarını da aylık ortalama yüzde 2,5  seviyesinden yüzde 2'nin altına çekti.

Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank)  yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel  Taşıt Kredisi Kampanyası" da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı  sağladı.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır  kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde  0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira  arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin  faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.

TAŞIT KREDİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,5'İN ALTINA GERİLEDİ

AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre  aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde  bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının  destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.

Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankasının faiz kararları hem de  kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4,  temmuzda yüzde 2,3, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,7 seviyesine kadar  gerileyen taşıt kredi faiz oranları ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye  indi.

Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük  seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz oranları, özel  bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1,3'ün altına gelebilir.

OTOMOTİV PAZARI 400 BİNİ AŞABİLİR

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018'de bir önceki  yıla göre yüzde 35,1 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşmişti. 2018'in ikinci  çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar, geçen ay büyüme kaydetti.

Taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla otomotiv pazarı, geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 82,4 büyüdü.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 azalarak 281 bin 309 olarak  gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.




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