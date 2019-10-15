Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.
Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde
15.10.2019 11:34
Son güncelleme : 15.10.2019 11:34
AA
Yılın ikinci yarısından itibaren başlayan taşıt kredi faiz
oranlarındaki aşağı yönlü hareket ekim ayında da sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ve eylül ayındaki Para Politikası Kurulu
Toplantısı'nda sırasıyla 425 ve 325 baz puanlık politika faizi indirimi, taşıt kredi faiz
oranlarını da aylık ortalama yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2'nin altına çekti.
Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" da taşıt kredi faiz
oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı.
Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira
ila 120 bin lira
arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz
oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira
ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari
araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.
TAŞIT KREDİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,5'İN ALTINA GERİLEDİ
AA muhabirinin Merkez Bankası
verilerinden derlediği bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz
oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.
Taşıt kredi faiz
oranları hem Merkez Bankasının faiz
kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4, temmuzda yüzde 2,3, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz
oranları ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye indi.
Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz
oranları, özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1,3'ün altına gelebilir.
OTOMOTİV PAZARI 400 BİNİ AŞABİLİR
Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşmişti. 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar, geçen ay büyüme kaydetti.
Taşıt kredi faiz
oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla otomotiv pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 büyüdü.
Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari
araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 azalarak 281 bin 309 olarak gerçekleşti.
Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz
oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.