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Taşıt kredisi kampanyası otomobil satışlarını katladı

24.10.2019 11:26

Son güncelleme : 24.10.2019 11:26
Kamu bankalarının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" sayesinde otomobil satışları geçen aya göre ekimde yüzde 100 artış gösterdi.



AA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kampanyalarının 1 Ekim'de başlamasının ardından sıfır araç bayilerinde ciddi hareketlilik yaşanmaya başladı.

Yerli üretim araçların yanı sıra diğer markaların da fiyat  politikalarında indirime gitmesi, satışlarda iki kat artışı beraberinde getirdi. Çok sayıda sıfır araç bayisi taleplere cevap vermekte güçlük çekiyor. Otomobil satın almak isteyenlere 2-3 hafta sonrasına gün verenler oluyor.

Bursa'da Citroen, Hyundai, Honda, Kia ve Mazda'nın satış ve servis hizmetini veren İnallar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, kamu bankalarının uygulamalarıyla faiz oranlarının  psikolojik sınır olan 0,99'un altına düştüğünü söyledi.

Satışların eylül ayına göre yüzde 100 arttığını belirten İnal, bu durumun yıl sonuna kadar aynı hızda sürmesini beklediklerini anlattı.

Talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini vurgulayan İnal, "Hafta  sonları araç satış mağazalarının önünde otopark yeri bulunmuyor. Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Bu kadarını beklemiyorduk. Bu hızla giderse yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm markaların stokları biter, araç kalmaz." dedi.

İnal, satışını yaptıkları markalardan Honda ve Hyundai'nin kampanyadan yararlandığını, diğerleri için de bankalarla anlaşma sağladıklarını aktardı.

Kampanya dışındaki markaların, yerli üretim araçlarla rekabet  edebilmek için uygun koşullar sağlamak zorunda kaldığını anlatan İnal, şöyle konuştu:

"Honda ve Hyundai başta olmak üzere tüm markalarda hareketlilik söz konusu. B ve C segmenti araçlara ciddi talep var. Satışını gerçekleştirdiğimiz  araçların teslim süreleri de uzadı. Şu anda 10-15 gün aralığında teslim ediyoruz. Sektörde ilk 9 ay kötü geçti, bu kampanya bize can suyu oldu. Önemli olan bunu  kalıcı hale getirmek. Enflasyon ve faizler düştüğü sürece sadece otomotiv değil her türlü tüketim artacaktır."

"OTOMOTİV PAZARI SON ÇEYREKTE TOPARLANACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Toyota Plaza Akkoyunlu Satış Müdürü Ramazan Güleryüz de 2019'un 3 çeyreğinin daralmayla geçtiğini belirtti.

Sektörde ay başından bu yana yaşanan hareketliliğe değinen Güleryüz, "Şu anda satmaya araç bulamıyoruz, o pozisyona geldik. Sadece Toyota markası değil, tüm markalarda aynı durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

Çoğu plazada ciddi anlamda araç bulunamadığını dile getiren Güleryüz, sıfır araca rağbetin artmasının kredi oranlarındaki düşüş ve distribütörlerin yıl sonu fiyat kampanyalarıyla sağlandığına dikkati çekti.

Güleryüz, ocak-eylül döneminde beklentilerini karşılayamayan otomotiv pazarının son çeyrekte toparlanacak gibi göründüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ayın ilk haftasından itibaren bunu görmeye başladık. Otomotiv sektörü bunu beklemiyordu, hazırsızlık yakalanmış oldu. Mümkün olduğunca müşteriyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en kısa sürede arabalarını temin etmeye çalışıyoruz ancak teslimat süreleri 2-3 haftayı bulabiliyor."




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