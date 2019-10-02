Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank`ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası`na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.
Taşıt kredisi kampanyasına 2 firma daha dahil oldu
02.10.2019 09:36
Son güncelleme : 02.10.2019 09:55
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Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbank
tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 26 Eylül'de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Toyota ve Mercedes katıldı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota; ticari
araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu.
Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari
taşıtların alımında uygulanan kredi
faizleri düşürülmüştü.
Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira
ila 120 bin lira
arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz
oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira
ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari
araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına indirilmişti.
Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak. Anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle;
Binek Araçlar:
Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar:
Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes