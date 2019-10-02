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Taşıt kredisi kampanyasına 2 firma daha dahil oldu

02.10.2019 09:36

Son güncelleme : 02.10.2019 09:55
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank`ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası`na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.



AA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 26 Eylül'de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman  sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Toyota ve Mercedes katıldı. Böylece  anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais,  Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve  Mercedes oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı  anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan  kredi faizleri düşürülmüştü.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır  kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde  0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira  arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin  faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına indirilmişti.

Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1  Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak. Anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle;

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes




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