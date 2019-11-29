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TBB açıkladı! Yüzde 85`i satın alınıyor...

29.11.2019 08:06

Son güncelleme : 29.11.2019 09:36
Türkiye Bankalar Birliği, Türk finans sektörünün öncü kurumlarının, Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.



AA

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve  Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd. ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri  kullanıldı.

Yeni ortaklıkla, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğinin tespit edileceği ve kredi notu sayesinde kaynakların daha verimli kullanılarak, ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacağı belirtildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada, pay, devir ve hissedarlar sözleşmesinin 28 Kasım 2019’da imzalandığı kaydedilerek, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda  tanınırlığı için avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlendiği belirtilen açıklamada yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olunacağı, kredi notu kullanımının yaygınlaşmasıyla finansal kaynakların daha etkin dağıtılarak, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, JCR Avrasya'nın, yeni yönetim ekibi ile birlikte, derecelendirme faaliyetlerinin kapsamını önemli ölçüde genişleterek özel sektör tahvil piyasasının gelişimine ve Türk şirketlerinin finansal yapılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağının altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya örneklerinde olduğu gibi finansal kesimin tamamını kapsayan ortaklık yapısıyla bağımsız ve objektif bir rating yaklaşımı sunmak amacıyla gerçekleştirilen işlem, bankaların kredi riski ölçümünde standart bir yaklaşımın hayata geçmesine de imkan tanıyacak. Kredi derecelendirme uygulamasının yaygınlaşmasıyla hem sağlıklı kredi kullanımı artacak hem de kaynaklar daha  etkili ve verimli şirketlere aktarılacağı için ekonomik gelişim daha sağlıklı olacak."

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya’nın yeni hisse yapısında Borsa İstanbul AŞ'nin yüzde 18,50, Japan Credit Rating Agency Ltd'nin  yüzde 14,95 ile en büyük pay sahipleri olacağı bildirildi.

Açıklamada diğer pay sahipleri şu şekilde sıralandı:

"Finansal Kurumlar Birliği yüzde 6,00, Türkiye Sermaye Piyasaları  Birliği yüzde 6,00, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  yüzde 6,00, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yüzde 2,86, Türkiye Halk  Bankası AŞ yüzde 2,86, Türkiye İş Bankası AŞ yüzde 2,86, Türkiye Vakıflar Bankası  TAO yüzde 2,86, Türkiye Garanti Bankası AŞ yüzde 2,86, Yapı ve Kredi Bankası AŞ  yüzde 2,86, Akbank TAŞ yüzde 2,86, QNB Finansbank AŞ yüzde 2,86, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) yüzde 2,86, Türk Ekonomi Bankası AŞ yüzde 2,86,  Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ yüzde 2,86, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ  yüzde 2,86, Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ yüzde 2,86, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ yüzde 2,86, Ziraat Katılım Bankası AŞ yüzde 2,86, Vakıf Katılım  Bankası AŞ yüzde 2,86, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ yüzde 2,86"




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