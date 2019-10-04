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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi açıklandı

04.10.2019 15:32

Son güncelleme : 04.10.2019 15:32
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi`ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankaların 2019'un üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un döndüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim  Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

Bu yılın dördüncü çeyreği için beklentilerin standartların  işletme kredileri ve diğer bireysel kredilerde gevşetileceği, konut ve taşıt  kredilerinde ise temelde aynı kalacağı yönünde olduğu belirtilen ankette, anket  sonuçlarının kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın üçüncü  çeyreğinde işletmelere verilen kredi taleplerinin yabancı para cinsinden açılan  krediler dışında arttığı, artışın kısa vadeli krediler ile Türk lirası cinsinden  açılan kredilerde daha belirgin olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Bireysel kredilerden, konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde artış görülürken, taşıt kredisi talebinde azalış gözlendiği belirtilen ankette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2019 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler; yabancı para cinsinden açılan krediler haricindeki tüm işletme kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde talepte artış olacağı yönündedir. Bankaların fon sağlama  imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt  dışı fonlama koşullarının önemli ölçüde gevşediği görülmektedir. 2019 yılı  dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama  koşullarında gevşemenin devam edeceği yönündedir."




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