Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi`ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, 2020`nin ilk çeyreği için tüm kredi türlerinde standartların gevşemeye devam etmesinin beklendiği bildirildi.
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi açıklandı
03.01.2020 15:38
Son güncelleme : 03.01.2020 15:38
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankaların 2019'un dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2020'nin birinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.
Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, 2020'nin ilk çeyreği için de tüm kredi türlerinde standartların gevşemeye devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde artış gözlemlendi. 2020'nin ilk çeyreğinde, tüm işletme ve bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği bekleniyor.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının önemli ölçüde gevşediği gözlemlendi. 2020'nin ilk çeyreğinde de yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği öngörülüyor.
15:23113.040
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -2.891,95
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
15:235,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0195
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
15:236,6567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
15:23297,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 4,42
|Açılış
|: 297,04
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,80
|51.020.138
|% 14,46
|
|ARENA
|9,34
|30.164.280
|% 12,80
|
|MEPET
|2,23
|51.691.075
|% 10,95
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|VKING
|2,34
|9.478.943
|% 8,84
|
|MTRYO
|6,38
|167.856
|% -14,93
|
|ERSU
|1,79
|12.635.543
|% -13,11
|
|SILVR
|1,92
|10.704.762
|% -11,93
|
|YAYLA
|1,45
|15.926.784
|% -11,04
|
|SAMAT
|1,54
|9.304.799
|% -10,47
|
|THYAO
|14,21
|1.639.812.560
|% -4,25
|
|ASELS
|21,20
|810.001.785
|% -1,85
|
|PETKM
|3,76
|623.298.951
|% -3,84
|
|IPEKE
|8,69
|509.738.987
|% -0,46
|
|HALKB
|5,96
|432.378.858
|% -2,77
|
|ALBRK
|1,53
|318.323.577
|% -0,65
|
|EKGYO
|1,45
|277.987.331
|% -3,33
|
|PETKM
|3,76
|623.298.951
|% -3,84
|
|KRDMD
|2,63
|419.846.774
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,11
|178.251.221
|% -8,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7849
|7,8240
|% -0,23
|
|Frank
|6,1138
|6,1506
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5886
|1,5966
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|17,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,16
|
|Cumhuriyet
|1.976
|2.006
|37,00
|
|Tam
|1.966
|2.014
|36,30
|
|Yarım
|950
|974
|17,55
|
|Çeyrek
|477
|487
|8,78
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|2,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, DOHOL, VAKBN
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2645, 05 kaybederek (% -2.40 ) 107, 580
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, VKFYO, UMPAS
-
15:36
MEPET, BTCIM, MEMSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
LINK, OZBAL, FLAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında