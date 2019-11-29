Merkez Bankası`ndan yapılan açıklamada "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi" denildi.
TCMB finansal istikrar raporunu açıkladı
29.11.2019 10:51
Son güncelleme : 29.11.2019 10:56
Merkez Bankası, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
Merkez Bankası 'Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.
Raporda özetle şu mesajlar ortaya çıktı:
"Kredi arz ve talep koşullarındaki iyileşme, enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki gerileme iktisadi faaliyeti desteklemektedir.
Hanehalkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmekte, reel sektör yabancı para
yükümlülükleri ve açık pozisyonu gerilemeye devam etmektedir. Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, enflasyondaki düşüş ve makroekonomik beklentilerdeki iyileşmeyle yurt içi yerleşiklerin TL
tasarruf tercihi güçlenmiştir.
Faiz oranlarındaki düşüş, likidite koşullarındaki iyileşme ve belirsizliklerdeki azalmayla birlikte kredi büyüme oranlarında canlanma gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün kısa ve uzun vadeli likidite göstergeleri kredi görünümünü desteklemektedir.
Bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısı ve likidite tamponları sayesinde risklere karşı dayanıklılığını korumaktadır. Kredilerdeki artışın ve iktisadi faaliyetteki toparlanmanın önümüzdeki dönemde sektörün aktif kalitesine olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir.
Küresel büyüme görünümüne yönelik endişeler, ticarette korumacılık eğilimleri ve küresel iktisadi politika belirsizlikleri, finansal istikrar üzerinde aşağı yönlü risk unsurlarıdır. TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir."
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|QNBFL
|63,00
|2.013.020
|% 13,51
|
|SMART
|6,12
|49.427.417
|% 12,09
|
|JANTS
|54,60
|2.254.820
|% 10,21
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|FRIGO
|14,83
|337.249
|% 9,93
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|DOKTA
|31,70
|24.527
|% -3,94
|
|AYCES
|8,30
|210.845
|% -3,49
|
|EGCEY
|0,33
|3.960
|% -2,94
|
|THYAO
|13,81
|230.579.566
|% -0,07
|
|GARAN
|10,17
|106.741.496
|% 0,79
|
|KRDMD
|2,39
|61.099.188
|% 0,42
|
|ISFIN
|2,71
|51.460.405
|% 3,04
|
|SMART
|6,12
|49.427.417
|% 12,09
|
|KRDMD
|2,39
|61.099.188
|% 0,42
|
|ISFIN
|2,71
|51.460.405
|% 3,04
|
|THYAO
|13,81
|230.579.566
|% -0,07
|
|MARTI
|0,95
|11.490.561
|% 3,26
|
|BJKAS
|2,61
|28.430.053
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4036
|7,4408
|% -0,14
|
|Frank
|5,7396
|5,7741
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|0,17
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,00
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|B. Petrol
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|63,14
|-0,14
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