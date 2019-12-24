Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi.
TCMB piyasaya 1 milyar lira verdi
24.12.2019 17:27
Son güncelleme : 24.12.2019 17:27
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Aralık vadeli repo
ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira
verdi.
İhaleye 1 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.
17:11113.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.102,68
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:115,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
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5,9555
En Düşük
5,9312
17:116,6016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
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6,6095
En Düşük
6,5877
17:11285,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,95
|Açılış
|: 285,16
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,20
|92.309.771
|% 15,98
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.923
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.966.469
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|92.174.905
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|852.219.244
|% 1,74
|
|HALKB
|5,98
|516.190.300
|% 4,91
|
|PETKM
|3,75
|409.177.744
|% 0,81
|
|IPEKE
|7,98
|401.549.392
|% 1,53
|
|KOZAA
|10,19
|366.750.197
|% 2,10
|
|IHLGM
|1,17
|284.224.874
|% 3,54
|
|ALBRK
|1,47
|259.094.756
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,72
|239.836.924
|% -1,71
|
|GUSGR
|2,23
|274.357.032
|% 5,19
|
|PETKM
|3,75
|409.177.744
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6826
|7,7212
|% 0,07
|
|Frank
|6,0367
|6,0730
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,14
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,90
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|0,34
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