Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi.
TCMB piyasaya 3 milyar lira verdi
25.11.2019 18:17
Son güncelleme : 25.11.2019 18:17
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo
ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira
verdi.
İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
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|
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|
|Yarım
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