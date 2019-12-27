TCMB piyasaya 3 milyar lira verdi













AA

İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.