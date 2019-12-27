Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
TCMB piyasaya 3 milyar lira verdi
27.12.2019 18:37
Son güncelleme : 27.12.2019 18:37
AA
İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,59
|Açılış
|: 114.036
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|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
18:055,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0280
|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
|: 5,9320
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5,9611
En Düşük
5,9292
18:056,6635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0708
|Açılış
|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
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6,6635
En Düşük
6,5741
18:05289,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 289,69
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|Önceki Kapanış
|: 288,32
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289,79
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
|
|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
|
|FMIZP
|45,52
|37.441.268
|% -15,07
|
|QNBFB
|36,76
|88.382.179
|% -14,99
|
|SMART
|10,08
|205.284.250
|% -11,19
|
|KSTUR
|23,06
|28.238
|% -9,57
|
|EGCYO
|0,38
|225.829
|% -9,52
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|THYAO
|13,95
|575.805.794
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,20
|340.523.722
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|340.139.355
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7888
|7,8279
|% 1,27
|
|Frank
|6,0850
|6,1217
|% 1,07
|
|Riyal
|1,5829
|1,5908
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,43
|
|Altın Gr.
|289
|290
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,24
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Seans Raporu
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17:59TIRE
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