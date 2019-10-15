Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi.
TCMB piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
15.10.2019 15:26
Son güncelleme : 15.10.2019 15:26
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ekim vadeli repo
ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira
verdi.
İhaleye 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz
yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz
ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
15:1095.664
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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95.873
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15:105,8732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
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|Açılış
|: 5,8790
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|Önceki Kapanış
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5,9342
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|: -1,15%
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|Açılış
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|: 6,5400
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En Düşük
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