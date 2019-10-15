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TCMB piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

15.10.2019 15:26

Son güncelleme : 15.10.2019 15:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar  yöntemiyle düzenlediği 22 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi. 

İhaleye 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50  olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde  gerçekleşti.




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