Merkez Bankası, 6 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
TCMB swap ihalesi açtı
20.12.2019 10:08
Son güncelleme : 20.12.2019 10:08
Merkez Bankası'nın duyurduğu ihale, 23 Aralık valörlü ve 22 Haziran vadeli olacak.
İhalede tutar 1 milyar ABD Doları
olarak belirlendi.
İhale 13:30-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
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5,9252
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 282,17
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|Önceki Kapanış
|: 282,72
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282,79
En Düşük
281,79
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,37
|94.696.945
|% 0,00
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|ALBRK
|1,37
|94.696.945
|% 0,00
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|ALBRK
|1,37
|94.696.945
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|ALBRK
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|94.696.945
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7025
|7,7411
|% -0,11
|
|Frank
|6,0341
|6,0705
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5769
|1,5848
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,42
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,08
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