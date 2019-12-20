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TCMB swap ihalesi açtı

20.12.2019 10:08

Son güncelleme : 20.12.2019 10:08
Merkez Bankası, 6 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.



Merkez Bankası'nın duyurduğu ihale, 23 Aralık valörlü ve 22 Haziran vadeli olacak.

İhalede tutar 1 milyar ABD Doları olarak belirlendi.

İhale 13:30-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.




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