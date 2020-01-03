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TCMB zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı

03.01.2020 09:36

Son güncelleme : 03.01.2020 09:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı için komisyon oranını 0,025 olarak açıkladı.

Euro ve ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD Doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı için komisyon oranı 0,0025 olarak belirlendi.




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