Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı.
TCMB zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı
03.01.2020 09:36
Son güncelleme : 03.01.2020 09:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları
cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı için komisyon oranını 0,025 olarak açıkladı.
Euro ve ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD Doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı için komisyon oranı 0,0025 olarak belirlendi.
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
0
En Düşük
0
18:055,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9666
En Düşük
5,9511
18:056,6641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6644
En Düşük
6,6374
18:05295,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,11
|Açılış
|: 295,73
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,88
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,17
|2.748.135
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,03
|219.314.977
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 0,00
|
|MARTI
|0,96
|28.257.967
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|55.095.555
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,17
|2.748.135
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,03
|219.314.977
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 0,00
|
|MARTI
|0,96
|28.257.967
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|55.095.555
|% 0,00
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7903
|7,8293
|% -0,16
|
|Frank
|6,1162
|6,1530
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5845
|1,5924
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.542
|1.543
|14,14
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,86
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|1,92
|
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