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TCMB`den 100 baz puan faiz indirimi bekliyor

22.10.2019 08:37

Son güncelleme : 22.10.2019 08:37
JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu`nun Perşembe günü gösterge faizi 100 baz puan düşürmesini beklediğini bildirdi.



Piyasaların odak noktasının jeopolitik gelişmelerden tekrar ekonomiye yöneldiğini, jeopolitik risklerin bastırılmış göründüğünü belirten JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü gösterge faizi 100 baz puan düşürmesini beklediğini bildirdi.

Fiyat baskılarındaki zayıflık, düşük enflasyon bekleyişleri ve kurda istikrarın TCMB'ye faizleri daha da indirmesi için alan verdiğini belirten JP Morgan, geçtiğimiz 2 toplantıda yapılan toplam 750 baz puanlık faiz indiriminden sonra TCMB'nin faiz indirimi hızını düşürmesinin beklenmesinin de normal olduğunu vurguladı.

TCMB'nin para politikasını gevşetme eğilimini devam ettirmesinin muhtemel olduğunu ifade eden JP Morgan, "Ancak TCMB'nin kredibilitesini sürdürme çabaları çerçevesinde ihtiyatlı olmasını bekliyoruz. Bu duruş, TCMB'nin önümüzdeki aylarda daha yavaş, kademeli bir gevşeme hızı izlemesi çağrımızı da destekleyecek" dedi.

Merkez Bankası'nın bu ay sonunda açıklayacağı çeyrek dönem enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzdw 13,9'dan 12,0'a indirmesinin büyük olasılık olduğunu belirten JP Morgan, 190 baz puanlık bu revizyonun TCMB'nin önümüzdeki birkaç ayda 190 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğine işaret edeceğini vurguladı.

JP Morgan, TCMB'den yıl sonuna kadar kümülatif olarak 150 baz puan faiz indirimi beklediklerini ve piyasa şartlarına bağlı olarak daha derin faiz indirimi olabileceğini de ifade etti.

JP Morgan, jeopolitik veya ekonomik faktörlerden kaynaklı olarak Türk Lirası üzerinde ciddi bir baskı oluşması halinde TCMB'nin faiz indirimlerine ara verebileceğini veya indirimleri durdurabileceğini de vurguladı.
 





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